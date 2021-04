https://mundo.sputniknews.com/20210420/van-a-resucitar-a-franco-la-parodia-del-video-de-podemos-tiene-mas-reproducciones-que-el-original-1111366179.html

"Van a resucitar a Franco": la parodia del vídeo de Podemos tiene más reproducciones que el original

"Van a resucitar a Franco": la parodia del vídeo de Podemos tiene más reproducciones que el original

La parodia del vídeo de campaña de Podemos para las elecciones de la Comunidad de Madrid supera en visualizaciones al original.

Podemos se presenta a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid con un vídeo sencillo. No aparece su candidato, Pablo Iglesias. Nadie del partido. En su lugar, dos jóvenes que mantienen una conversación en un barrio popular madrileño, mientras comen pipas. Hablan de política. Uno no está muy convencido sobre sí votará o no. Otro, por el contrario, lo tiene claro. Intenta convencer a su interlocutor y lo consigue. Eso sí, no de la manera que él quiere.Entre sus argumentos para votar, evitar que "te quiten la casa", "España se convierta en Venezuela" o "lleguen los de ETA al poder". Una de sus frases es "con Franco se vivía mucho mejor que ahora". Además, justifica que los inmigrantes que tiene contratados su padre son mejores que el resto. "Mi padre levanta España", indica. Ante tales respuestas, su compañero de charla queda convencido. Irá a votar. Pero, a un partido distinto al que dará su voto su amigo.El vídeo se llama Tú decides y es obra del ganador del Goya Daniel Guzmán. Aplaudido por muchos, pero criticado por otros tantos. Sobre todo, por presentar a los votantes de los partidos de derecha como franquistas. Y ha tenido respuesta.Si el corto de Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP, se convirtió en carne de memes, el de Podemos ha sido sometido a parodia. El usuario de Youtube Un tío blanco hetero ha versionado el audiovisual de la formación morada. En No se pudo, nombre de la creación, el youtuber dobla a los actores y cambia los diálogos. Por ejemplo, dice "Ayuso y su banda son los verdaderos enemigos de España", "van a meter a los gays en campos de concentración", "van a resucitar a Franco", "Ayuso mandó a los ancianos al exterminio" o "el Twitter de Echenique no miente"."Pablo está levantado el país", señala cuando habla sobre la casa de Iglesias y Montero en Galapagar. "El chaletazo del coletas", según él. El vídeo acaba con la frase final trastocada. Se lee "podemos se va al carajo", en vez de "podemos ganar Madrid".Una parodia que acumula más de 100.000 visualizaciones en Youtube. Más que las casi 80.000 del vídeo de campaña de Podemos.

