Un vídeo de Brenda Asnicar preocupa a sus fans: "Necesita ayuda"

La célebre actriz y cantante argentina Brenda Asnicar ha compartido en su Instagram un vídeo en el que baila y pasa un buen rato con una copa de vino en la... 20.04.2021, Sputnik Mundo

En las imágenes de la relajada escena, captadas por una amiga de Asnicar, también se puede ver un plato con lo que parece ser una línea de polvo blanco y una tarjeta. El polémico vídeo —que la propia Asnicar eliminó más tarde— generó preocupación entre los fans de la intérprete, quienes sugirieron que podría ser adicta a las drogas. También hubo quienes se pusieron del lado de la celebridad argentina:Más tarde, la actriz de Patito feo mandó una indirecta a sus fans. Esta no es la primera vez que Asnicar genera polémica en las redes. Así, en agosto de 2020, fue criticada por estar demasiado delgada. "Por qué no se pudren, ojalá se quiebren. ¿Qué están esperando, ¿que me suicide?!?! ¿Qué es lo que quieren?", expresó en aquel momento.

