https://mundo.sputniknews.com/20210420/senadores-de-eeuu-buscan-revaluar-la-venta-de-f-35-a-eau-por-temores-sobre-china-e-israel-1111351403.html

Senadores de EEUU buscan revaluar la venta de F-35 a EAU por temores sobre China e Israel

Senadores de EEUU buscan revaluar la venta de F-35 a EAU por temores sobre China e Israel

La Administración Biden debería reconsiderar el acuerdo de venta de cazas de quinta generación F-35 a Emiratos Árabes Unidos (EAU), según un grupo de senadores demócratas.

2021-04-20T01:09+0000

2021-04-20T01:09+0000

2021-04-20T01:21+0000

defensa

industria militar

joe biden

congreso de eeuu

emiratos árabes unidos

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/03/1093000136_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e01e1080fe0bdf059427417776ca9128.jpg

Un dúo de senadores demócratas, encabezado por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, Bob Menéndez, ha presentado un proyecto de ley que apunta a un acuerdo pendiente que incluye la venta 50 cazas F-35 por un valor de 10.400 millones de dólares. De esta manera buscan que la Administración del presidente Joe Biden ofrezca al Congreso una serie de garantías y compromisos para que las tecnologías sensibles de los F-35 y la seguridad de Israel estén totalmente protegidos.Menéndez, quien lideró la oposición a los esfuerzos del expresidente Donald Trump, teme además que las armas suministradas a los EAU se usen en las guerras civiles de Libia y Yemen, y expresó su preocupación sobre las relaciones del Gobierno emiratí con China.El proyecto de ley requerirá que, antes de que se entregue un F-35 a cualquier país de Oriente Medio que no sea Israel, el presidente garantice que la venta no afectará la ventaja militar de Israel, que se coloquen medidas de seguridad tecnológica y que el destinatario no haya "proporcionado armas a adversarios de Israel o EEUU".En enero del 2021, la Administración Biden anunció una revisión de todas las ventas de armas recientes aprobadas por la Administración anterior de Trump, incluyendo la venta de los F-35 a EAU. Esta decisión, no obstante, no significa que la venta esté cancelada, pero conserva la opción de detener su entrega para los años 2025 o 2026.Los defensores de un mayor control sobre las ventas de armas han aplaudido la iniciativa de los senadores. Jeff Abramson, miembro de la Asociación de Control de Armas de EEUU, exige que además de la venta de los F-35, se replanteen los contratos de entrega de armamento pactados con Arabia Saudí y EAU por un total de 36.500 millones de dólares.Durante la estancia de Trump en el poder, EEUU entabló millonarios contratos armamentísticos con los reinos árabes. Estos mismos, han sido acusados por los defensores de los derechos humanos de promover la hambruna en Yemen, imponiendo un bloqueo casi total del vecino país.

https://mundo.sputniknews.com/20200915/el-historico-acuerdo-entre-emiratos-arabes-unidos-israel-y-bahrein-en-detalle-1092774322.html

https://mundo.sputniknews.com/20210207/por-que-eeuu-deja-de-apoyar-a-arabia-saudi-en-yemen--1094351786.html

emiratos árabes unidos

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

industria militar, joe biden, congreso de eeuu, emiratos árabes unidos, eeuu