Rusia reafirma su liderazgo mundial en el patinaje artístico sobre hielo

Debido al problema global que el mundo está afrontando por la pandemia del COVID-19, la selección nacional de China no participó en el Mundial de Osaka,

Debido al problema global que el mundo está afrontando por la pandemia del COVID-19, la selección nacional de China no participó en el Mundial de Osaka, disputado del 15 al 17 de abril, y fue reemplazada por Francia, que es la que le sigue en el ranking mundial, mientras que Italia participó con un deportista menos, debido a que dio positivo. Sin embargo, la novedad más resaltante es que en dicho torneo Rusia volvió a hacer uso de sus valores simbólicos nacionales: la bandera y el himno nacional.Durante la semana previa al inicio del torneo élite de patinaje sobre hielo, se acrecentaban los rumores de que los triunfadores serían los deportistas rusos, debido a que, en el Campeonato Mundial celebrado en marzo pasado en Suecia, habían ganado 3 de los 4 juegos de medallas puestos a disputar. La brillante actuación de los patinadores rusos en Osaka confirmó esas expectativas y la ventaja sobre su más cercano perseguidor -el combinado nacional estadounidense- alcanzó la impresionante suma de 15 puntos, lo que refleja el gran momento por el que están atravesando los herederos de las leyendas rusas de patinaje artístico sobre hielo, como Irina Rodniná, Irina Slútskaya, Alexéi Yagudin, Yevgueny Pliúschenko e Iliá Averbuj.El Campeonato Mundial de patinaje artístico por equipos es una competición organizada por la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en ingles). El torneo está concebido y tiene como objetivo principal animar a los países a desarrollar todo tipo de patinaje artístico. Los combinados nacionales de seis países potencias compiten tanto por el medallero, como por los premios estipulantes en metálico.El fondo de premios del torneo, que es de $ 1.000.000, se distribuye entre todas las selecciones, según el lugar que ocupen, a saber: 200.000 dólares por el primer lugar, 170.000 por el segundo, 160.000 mil por el tercer lugar, etc.De acuerdo con el reglamento, representan cada combinado nacional los ocho mejores patinadores artísticos del país (dos hombres y dos mujeres para individuales, una pareja deportiva y un dúo de baile). Los participantes de un país deben haber terminado entre los diez primeros en el Campeonato Mundial anterior o tener el mejor ranking ISU (dos primeros para individuales) para los representantes de su país en su disciplina.Si cualquier patinador (pareja) de un país seleccionado para el torneo decide no participar en el ISU World Team Trophy, él (ella, ellos) no será(n) elegible(s) para presentarse en ningún espectáculo y exhibición, ni tampoco para participar en competencias a partir del lunes siguiente a la finalización del Mundial y hasta el 26 de abril. Además, pueden estar sujetos a sanciones adicionales.Si el país seleccionado para participar en el campeonato lo rechaza con todo el equipo, su lugar lo ocupa el siguiente país en la clasificación.Todos los deportistas realizan dos tipos de programa (baile): corto y libre. De acuerdo con los resultados de la competencia, se otorgan puntos en cada disciplina de acuerdo con el esquema aprobado.Individuales femeninosEl duelo entre las patinadoras rusas, la campeona mundial Anna Scherbakova, y la capitana de la selección de Rusia, y vicecampeona mundial Yelizaveta Tukhtamísheva, llevó al éxtasis a especialistas y al público asistente. Scherbakova alcanzó un nuevo récord en su puntaje personal: 81.07, mientras que Tukhtamísheva, con 80.35, quedó segunda, asegurando así los primeros puntos para Rusia. Ambas sumaron 45 puntos.Individuales masculinosMijail Kolyadá ocupó el tercer lugar y ganó 18 puntos. El estadounidense Nathan Chen se hizo de la medalla de oro y sumó 24 puntos.Baile sobre hieloEn esa modalidad salieron ganadores Victoria Sinítsina-Nikita Katsalápov. Consiguieron los 24 puntos redondos.Pares deportivos sobre hieloEl par ruso Anastasia Míshina-Alexandr Galiámov triunfó al sumar 24 puntos.Tras la primera jornada, disputada el 15 de abril, el equipo de Rusia encabezó la clasificación con 49 puntos, dos más que EEUU, el segundo en la lista.Después de la segunda jornada Rusia aumentó su ventaja más todavia (91 puntos, frente a 83 de EEUU).Para la clausura del torneo, o sea tras la tercera y última jornada del Campeonato, Rusia obtuvo una victoria redonda con el nuevo récord en los puntos sumados -125-, seguido por EEUU, con 110, al tiempo que el el equipo anfitrión (Japón) finalizó tercero, con 107 puntos.El récord anterior pertenecía a EEUU que en 2019 obtuvo 117 puntos.

