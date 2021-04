https://mundo.sputniknews.com/20210420/revelan-la-causa-de-muerte-del-policia-que-fallecio-durante-el-asalto-al-capitolio--1111352622.html

Revelan la causa de muerte del policía que falleció tras el asalto al Capitolio

Revelan la causa de muerte del policía que falleció tras el asalto al Capitolio

La autopsia no confirmó la versión de la muerte del policía por una intoxicación con una sustancia química durante los disturbios, como se especulaba hasta el

La autopsia no confirmó la versión de la muerte del policía por una intoxicación con una sustancia química durante los disturbios, como se especulaba hasta el momento. Tampoco hubo signos de lesiones externas o internas en su cuerpo. La muerte del guardián del orden se debió a un derrame cerebral un día después de los acontecimientos, reveló el doctor Francisco Díaz, jefe de la Oficina Forense de Washington D.C.Según el informe, aquel fatídico día, Brian Sicknick, de 42 años, fue rociado con una sustancia fuera del Capitolio sobre las 2:20 p. m. No sufrió una reacción alérgica. Aproximadamente a las 10 p. m, el oficial se cayó y fue trasladado a un hospital local, donde murió casi 24 horas después.Las autoridades habían trabajado sobre el hecho de que Sicknick murió un día después de sufrir heridas durante el ataque. El Departamento de Justicia había abierto una investigación federal por asesinato. Ahora, el médico forense cree que los resultados obtenidos complicarán el trabajo de los fiscales que pretendían presentar cargos de asesinato en relación con la muerte del oficial.Sicknick ha sido una de las cinco personas que murieron durante o después del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Dos hombres, Julian Elie Khater y George Pierre Tanios, fueron arrestados por supuestamente haber rociado con una sustancia química a Sicknick. Fueron acusados ​​de conspirar para herir a agentes y otros delitos.En un comunicado especial, la Policía del Capitolio de EEUU dijo que acepta los resultados del médico forense. "Esto no cambia el hecho de que el oficial Sicknick murió durante el cumplimiento de su deber, defendiendo valientemente al Congreso y al Capitolio", reza el comunicado.

