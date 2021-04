https://mundo.sputniknews.com/20210420/morrissey-carga-contra-los-simpson-por-mostrarlo-como-un-racista-con-sobrepeso-1111363982.html

Morrissey carga contra 'Los Simpson' por mostrarlo como un racista con sobrepeso

Morrissey carga contra 'Los Simpson' por mostrarlo como un racista con sobrepeso

El episodio, titulado Panic on the streets of Springfield en clara referencia al éxito de The Smiths Panic (On the Streets of London), narra la amistad de Lisa

2021-04-20T12:03+0000

2021-04-20T12:03+0000

2021-04-20T12:03+0000

gente

los simpson

conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1111363521_0:146:1300:877_1920x0_80_0_0_57e4bc450c05a537fe49ae6a92d7d0b0.png

El episodio, titulado Panic on the streets of Springfield en clara referencia al éxito de The Smiths Panic (On the Streets of London), narra la amistad de Lisa Simpson con un amigo imaginario: un cantante británico de los 80 llamado Quilloughby que —al igual que Morrissey, también conocido como Moz— es vegano y activista por los derechos de los animales. No obstante, una vez que Lisa asiste a un concierto de reunión de la banda de Quilloughby, The Snuffs, y lo ve en la vida real, se siente totalmente decepcionada, y es que ahora es un racista con sobrepeso que no tiene nada que ver con el Quilloughby del que se enamoró. "Yo era vegano hasta que descubrí que el veganismo fue inventado por extranjeros, de quienes ya hay demasiados en este planeta", expresa el cantante desde el escenario. Curiosamente, fue el destacado actor británico Benedict Cumberbatch quien había prestado su voz al personaje satírico.Como era de esperar, Morrissey reaccionó ante el satírico episodio a través de su representante Peter Katsis, quien declaró en su cuenta oficial de Facebook que Los Simpson intentan "capitalizar controversias baratas y exponer rumores viciosos"."Es más, criticar a Morrissey por ser racista sin señalar ningún caso específico no ofrece nada. Solo sirve para insultar al artista", subraya. "Deberían tomar este espejo y mirarse ellos mismos en él", agrega Katsis."Son ellos los únicos que dejaron de crear y se convirtieron en racistas ofensivos sin disculpas. No me sorprende que los índices de audiencia de Los Simpson hayan caído tanto en los últimos años", señala."Tal vez [Benedict Cumberbatch] debería pronunciarse al respecto y contar su lado de la historia. Pero, ¿tiene los huevos para hacerlo?", concluye Katsis. Nacido en 1959, Steven Morrissey no solo es famoso por sus obras musicales, sino también por su activismo por los derechos de los animales y su personalidad controvertida. En los últimos años, se convirtió en el centro de atención por sus polémicas declaraciones contra el feminismo y los inmigrantes y su apoyo a la derecha británica.

https://mundo.sputniknews.com/20210413/un-actor-de-los-simpson-pide-perdon-a-la-comunidad-india-por-haberle-puesto-su-voz-a-apu-1111126714.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, los simpson, conflicto