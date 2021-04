https://mundo.sputniknews.com/20210420/marea-cafe-o-la-industria-como-murieron-5600-toneladas-de-salmones-en-chile-1111393574.html

¿'Marea café' o la industria?: cómo murieron 5.600 toneladas de salmones en Chile

¿'Marea café' o la industria?: cómo murieron 5.600 toneladas de salmones en Chile

En los fiordos de Comau, Jacaf y Puyuhuapi, ubicados en la Patagonia chilena, se produjo un nuevo episodio de floración de algas nocivas (FAN) también conocida

En los fiordos de Comau, Jacaf y Puyuhuapi, ubicados en la Patagonia chilena, se produjo un nuevo episodio de floración de algas nocivas (FAN) también conocida como marea café, la que en tan solo dos semanas produjo la muerte de 5.689 toneladas de salmones.El fenómeno registrado el 27 de marzo preocupa a la comunidad científica, así como a las organizaciones ecologistas debido al impacto que esto puede implicar en la biodiversidad marina que hay en la zona, y a la concentración y crecimiento de la salmonicultura en el sector que favorece este tipo de floraciones. Sin embargo, a través de diferentes estrategias legales, explica González, esa ley dejó a perdido vigencia, primero para la región de Magallanes y desde el año pasado también para las regiones de Aysén y Los Lagos, lo que se ha traducido en un crecimiento sostenido de esta industria."Prueba de ello es que, por ejemplo, en la región de Los Lagos, el 2011, hubo una producción de 370.684 toneladas de salmones y en 2020 de 440.499, es decir aumentó en casi 70.000 toneladas la producción de Los Lagos. Han aumentado la cantidad de producción de salmones en los mismos centros, algo que debió haber estado completamente prohibido. Y las autoridades han sido supercómplices en ese sentido", acusa.Para Greenpeace este explosivo aumento conlleva una contaminación permanente de los ecosistemas, y que proviene del alimento no consumido de los salmones, de sus fecas y de las contantes muertes de estos peces, que, según afirma la entidad ecologista, sucede todos los meses.La información de las autoridades El Instituto de Fomento Pesquero, organismo encargado de entregar información biológica para la Subsecretaría de Pesca de Chile, precisó que se trata de un evento natural producido principalmente por la presencia de microalgas, las que dependiendo de su tipo requieren de diferentes condiciones ambientales para que generen floraciones.Lo cierto es que fue el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) quien informó sobre las cifras de mortalidad que esta floración de microalgas nocivas —que dejan sin oxígeno a los peces— provocó a las regiones de Aysén y Los Lagos, las dos zonas que lideran la producción de salmón con el 88% de la producción nacional. "El ente fiscalizador ha verificado un total aproximado de 5.689 toneladas de salmones muertos de las cuales 3.126 toneladas corresponden a los centros afectados en la región de Los Lagos y 2.563 toneladas a los de la región de Aysén", detalla el comunicado. La entidad estatal informó sobre el monitoreo y manejo que se han llevado a cabo en torno a la mortalidad masiva de salmónidos, junto con su retiro hacia plantas reductoras para reducir el daño ecológico que, para Greenpeace, no soluciona el problema de fondo en la zona de los fiordos de la Patagonia chilena. Tener un sistema de aguas calmas, donde hay menor intercambio de agua, sumado a los nutrientes que genera la industria salmonera a través de la descomposición de materia orgánica "generan mejores condiciones para el desarrollo de estas microalgas". ¿Zonas protegidas?La floración en esta oportunidad afectó a varias empresas salmoneras, entre las que están Camanchaca S.A., Aquachile, Cooke Aquaculture, Mowi, Yadran, Multiexport y Granja Marina Tornagaleones. En el caso de Camanchaca S.A., la mortalidad que la afectó se estima en 4,4 millones de dólares de pérdidas. Lo cierto es que muchas de estas empresas mantienen sus concesiones en sectores cercanos a la Reserva Nacional Las Guaitecas y a varias áreas marítimas protegidas en Chile.Una reciente investigación de Mongabay Latam reveló la existencia de 416 concesiones para salmonicultura en áreas marinas protegidas en Chile. Se detalla además que, con base en registros realizados entre 2003 y 2013, se comprobó que la densidad de especies marinas observadas en el fiordo de Comau había descendido un 75% al cabo de 10 años.Una observación que permitió a los investigadores concluir que todos los cambios han sido provocados por la industria salmonera debido, justamente, a la eutrofización —enriquecimiento de las aguas con nutrientes— y la consecuente pérdida de biodiversidad.La versión de la industriaFrente a esta muerte masiva, el Consejo del Salmón —organización formada por empresas dedicadas a la salmonicultura— declaró que sus empresas asociadas han realizado las acciones necesarias y activado sus planes de contingencia para hacer frente a lo sucedido, y señaló que este fenómeno de floraciones de algas responde a múltiples factores siendo, según ellos, uno de los más importantes el cambio climático. "El fenómeno del bloom de algas se produce, en general, en esta época del año a causa de factores asociados a la abundante luz solar que reciben las aguas y a esto se suma que los primeros meses de 2021 han sido de mucha sequía en el sur de Chile. Hay condiciones que generan estos fenómenos y uno de los más importantes en el último tiempo es el cambio climático. De hecho, en días calmos, con alta irradiación solar, se generan condiciones para que los blooms crezcan", señala el documento.Por su parte SalmonChile, asociación que agrupa a las principales empresas productoras y proveedoras de salmón, declaró respecto al tema que "como es habitual en esta época del año, las Floraciones de Algas Nocivas (FAN) se hacen presente en la macro zona austral. Las FAN son eventos recurrentes y comunes en todos los cuerpos de agua, especialmente en ambientes marinos".Para Greenpeace resulta irresponsable que la industria se vuelva a escudar solo en el cambio climático, incluso contradictorio, porque si saben que el cambio climático favorece el desarrollo de este tipo de floraciones "entonces [es] aún más urgente poder frenar la otra fuente que contribuye al desarrollo de esta floración algales nocivas, que es precisamente la contaminación de la salmonicultura. Tenemos que trabajar bajo los factores que sí podemos controlar, y el aumento de temperatura no podemos controlarlo, pero la contaminación de la industria sí, y por eso en un contexto de cambio climático este llamado se hace aún más urgente". La urgencia es mayor si se considera el impacto nocivo que la marea café generará en un ecosistema único como lo es la Patagonia, ya que con el pasar de los días esta marea decantará y se sumergirá hasta llegar al fondo marino afectando a las especies que allí habitan.Tarcizio Antezana, biólogo marino, oceanógrafo, y académico de la Universidad de California, señaló a Mongabay Latam que en diversos países está demostrada la relación directa entre la salmonicultura, los procesos de eutrofización y la floración de algas nocivas, pero que en Chile faltan investigaciones en esta materia, donde existe "un nivel de ignorancia que no se compadece con las ganancias que la industria salmonera reporta".Negligencia de los organismos públicosA pesar de todos estos antecedentes, para Greenpeace, los organismos públicos se están quedando completamente atrás de lo que requiere una emergencia de estas características. González acusa que no existe información transparente sobre qué está pasando con estas mortalidades: "No sabemos a dónde se están llevando, cuál es todo el proceso de seguimiento, cómo se está fiscalizando que la industria no esté tirando desperdicios al mar". La ONG revela que la empresa Camanchaca, que ha estado retirando las mortalidades de sus cultivos, ha tirado directamente al mar toda el agua donde estaban estos salmones muertos, "sin ningún tipo de tratamiento". "No nos enteramos por una fiscalización de Sernapesca, no nos enteramos por una fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, entonces ¿cómo es posible que nos enteremos de estas situaciones por casualidad?". Por su parte, Sernapesca se ha limitado a señalar que ya ha retirado el 95% de la mortalidad y que realiza fiscalizaciones para asegurar que los procesos se realicen de acuerdo a la normativa, y que han reubicando peces vivos y autorizado la cosecha de más salmones. "Como medida preventiva para mitigar el riesgo, Sernapesca autorizó el traslado de peces vivos desde centros de cultivos que se encuentran en zonas afectadas a zonas libres de FAN. En la región de Los Lagos se han traslado 5.896.277 ejemplares y en la región de Aysén 505.111 ejemplares. Además, el Servicio autorizó la cosecha de un total de 1.421.572 peces", detalla el nuevo comunicado.Greenpeace insiste en que existe un abandono de deberes y de funciones de un conjunto de autoridades para poder manejar la crisis, y una negligencia "para haber hecho algo antes de que esto ocurriera". Por eso hoy hacen un llamado urgente, no solo a los organismos del Estado, sino también a los legisladores, para generar verdaderas políticas públicas que detengan esta crisis ambiental."Poner una moratoria absoluta a la expansión de la salmonicultura. Eso significa no aprobar nuevos proyectos, detener y decir 'no se aprueban más proyectos salmoneros', que todas las concesiones que hoy día tienen permisos pero que no han entrado en operación, se les deben caducar estas licencias. Y significa no aprobar más aumentos de biomasa", concluye González.

