Los ganadores de la pandemia: las farmacéuticas acumulan 152.000 millones de dólares

El beneficio que reciben estas empresas, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana es tres veces lo que el Gobierno de México gasta en el pago de pensiones al año, valorado en un billón de pesos (50.380 millones de dólares). Lo recaudado por estas farmacéuticas es cuatro veces mayor a los 660.000 millones de pesos (32.200 millones de dólares) presupuestados para el sector de salud de este año. Según un seguimiento de La Jornada, dicha cifra es casi la mitad de los ingresos totales que proyectan para el país este año, que serán 6.2 billones de pesos (312.867 millones de dólares).A inicios de 2020 el valor en el mercado de Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, BionTech y CanSino, siete de las farmacéuticas más grandes del mundo, ascendía a 686.908 millones de dólares, mientras que al cierre del viernes pasado se ubicó en 838.961 millones de dólares.¿Qué tanto han crecido las farmacéuticas durante la pandemia?La desconfianza de la sociedad en torno a las vacunas contra el COVID-19, desarrolladas por algunas de las grandes farmacéuticas, ha crecido en las últimas semanas debido a que algunos de los pacientes que las recibieron han presentado efectos secundarios. Sin embargo, el valor bursátil de los emporios farmacéuticos no se ha detenido, y en solo tres meses han acumulado más de 60.000 millones de dólares. Según un seguimiento de La Jornada, en enero, su ganancia era de 90.000 millones de dólares y para el mes de abril esta ascendió a 152.000 millones. Johnson & Johnson, la empresa más grande del sector, registra un valor bursátil de 426.477 millones de dólares. Lo que quiere decir que incrementó su valor en un 10%, pues antes de la pandemia acumulaba 384.272 millones de dólares. El valor de esta empresa inició el 2021 con un nivel de 422.000 millones de dólares y a la fecha sigue en aumento; esto, a pesar de la batalla que ha enfrentado con las regulaciones del Gobierno de Estados Unidos, donde se recomendó pausar el uso de la vacuna luego de que detectaran casos de coágulos de sangre en mujeres de entre 18 y 48 años. Pfizer, la segunda empresa más importante en el sector, tenía un valor de 217.000 millones de dólares a inicios de 2020 y al cerrar el año su ganancia había subido a 235.000 millones de dólares. Pero su valor bajó a 206.000 millones en enero de 2021, cuando la farmacéutica vendió parte de sus acciones para materializar sus ganancias. Pese a que se ha detectado que las personas que son vacunadas con la vacuna de Pfizer presentan efector secundarios, las ganancias de la farmacéutica no solo no se han visto afectadas, sino que además han regresado a los niveles que tenía a inicios del 2020. En el caso de AstraZeneca, la tercera más importante del mercado, ha mantenido el valor que tenía antes de la pandemia: 66.000 millones de dólares. Esto, a pesar de que su vacuna ha sido una de las más polémicas por muertes sospechosas que recibieron la dosis, lo cual ocasionó que fuera suspendida en países de la Unión Europea y Estados Unidos. En tanto, Moderna registró un aumento en su valor bursátil de 60.7000 millones de dólares, BionTech de 27. 600 millones, Novavax 8.600 millones y CanSino 6.900 millones de dólares. Por lo tanto, el sector farmacéutico ha sido uno de los pocos que en lugar de perder, han tenido ganancias significativas durante la pandemia.

