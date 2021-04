La primera piloto de combate argentina hace historia en la Fuerza Aérea

https://mundo.sputniknews.com/20210420/la-primera-piloto-de-combate-argentina-hace-historia-en-la-fuerza-aerea-1111388842.html

Con solo 26 años se graduó en la especialidad llamada "Caza-Bombardero". Concluyó la graduación en 2020 y la oficializó a mitades de este abril, cuando realizó

Con solo 26 años se graduó en la especialidad llamada "Caza-Bombardero". Concluyó la graduación en 2020 y la oficializó a mitades de este abril, cuando realizó su Primer Vuelo Solo en la ceremonia de egreso del título.Al igual que otros tres oficiales de la FAA, Vier piloteó por primera vez un avión de caza A-4 AR Fightinghawk, del tipo que se utiliza en su especialidad, en la Quinta Brigada Aérea en la localidad de Villa Reynolds, provincia de San Luis (centro de Argentina).El ministro de Defensa, Agustín Rossi, presidió la ceremonia y felicitó a los cuatro nuevos pilotos de caza. "Mis felicitaciones a estos cuatro nuevos halcones de esta brigada histórica de la Fuerza Aérea, que ha tenido una participación destacada en la guerra de Malvinas con los A-4", pronunció según un comunicado del Gobierno Nacional. Acerca del lugar de las mujeres dentro de las fuerzas armadas de Argentina, sostuvo: "El Ministerio y las Fuerzas tienen una política activa de incorporación de la mujer dentro de sus filas y el mundo va evolucionando en ese sentido". Puntualizó, además, que "hoy tenemos el 20% de personal femenino en las tres Fuerzas; esperamos a todas aquellas mujeres que tengan vocación de servir a la patria".¿Quién es María Sofía Vier?Vier es oriunda de Córdoba, centro de Argentina, y desde pequeña se sintió cercana al mundo de la aeronáutica. "Crecí en un ambiente aeronáutico", dijo en entrevista con el programa Te la resumo de Radio Nacional. "Mi abuelo fue precursor de la Fuerza Aérea y mi papá y mi tío también fueron pilotos. De hecho, mi regalo de 15 años fue una vuelta en planeador. Desde ahí quise ser piloto pero no civil sino de combate", relató. Habló, además, acerca de los prejuicios de género que vivió para poder ingresar a la FAA. "Me decían que ser piloto era para varones, de hecho yo no sabía que no había mujeres piloto de combate. Sé que para las mujeres es más difícil porque socialmente hay muchos prejuicios y gente que se opone a la incorporación de las mujeres. Debería ser normal que las mujeres ingresen a donde ellas quieran", sostuvo.Además, respaldó las palabras del ministro Rossi, y aseguró que, a su entender, en el Ministerio de Defensa "hay una política de género, están abiertos a la incorporación de las mujeres. Lo que cuesta cambiar es la mentalidad de las personas pero las Fuerzas y el ministerio tienen una perspectiva de género y una política activa de incorporación de las mujeres dentro de sus filas".Vier ingresó a la Escuela de Aviación Militar en 2013. Allí, fue seleccionada entre los primeros puestos para hacer Curso Básico Conjunto de Aviador Militar (CBCAM) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que cursó en dicho país. Egresó en 2019, y con el mejor promedio de su generación, según aseguró el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad. "La cordobesa, Sofía Vier de la Fuerza Aérea Argentina se graduó con mejor promedio y es la primera aviadora argentina egresada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¡Felicitaciones a ella por su gran desempeño!", escribió en Twitter.Egresó como piloto de combate del Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC) en la IV Brigada Aérea El Plumerillo, de Mendoza, en mayo de 2020, y fue posteriormente trasladada a la provincia de San Luis, al escuadrón A-4 AR Fightinghawk, donde nuevamente marcó un hito al realizar su vuelo sola a bordo de estas aeronaves de caza.En noviembre de 2018, recibió su diploma de egreso como primera piloto de combate. En esa oportunidad, Rossi también se refirió a Vier, y aseguró que "tener una mujer piloto de caza es un hecho significativo, por eso es que nosotros queremos darle relevancia y visibilidad, porque entendemos que va a ser motivante para muchas chicas jóvenes y mujeres que van a querer ingresar a las Fuerzas Armadas".

