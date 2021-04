https://mundo.sputniknews.com/20210420/cuando-la-vi-me-quede-impactada-una-joven-canaria-encuentra-a-su-doble-en-las-redes-sociales-1111368851.html

"Cuando la vi me quedé impactada": una joven canaria encuentra a su doble en las redes sociales

"Cuando la vi me quedé impactada": una joven canaria encuentra a su doble en las redes sociales

A mediados de abril algo cambió en la vida de Mireia Khouri. Se encontraba haciendo zapping en televisión cuando de repente recibió el mensaje de una amiga:

2021-04-20T14:34+0000

2021-04-20T14:34+0000

2021-04-20T14:34+0000

españa

redes sociales

islas canarias

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1111368632_0:0:723:407_1920x0_80_0_0_2f966260b27c991e46ff0a9935521f3e.jpg

A mediados de abril algo cambió en la vida de Mireia Khouri. Se encontraba haciendo zapping en televisión cuando de repente recibió el mensaje de una amiga: "He encontrado a tu doble". Incrédula pensó que se trataba de una broma, pero decidió ponerse a investigar. La fotografía en concreto que le había hecho llegar su amiga se trataba de la imagen de la orla de Raquel Rodríguez, habituada a compartir contenido en Twitter, tras haber finalizado sus estudios de veterinaria.Mireia, que no tenía Twitter en ese momento, le pidió a su amiga investigar su nombre para localizar a su "hermana perdida" en otras redes sociales. Logró encontrarla en Instagram y decidió escribirla: "Hola, te tuve que hablar porque me hace gracia la situación. Subiste una foto tuya a Twitter y me están confundiendo contigo", exclamó Mireia.Ante la sorpresa de Raquel, le pidió permiso a su doble para contar lo sucedido en Twitter y en cuestión de horas, su publicación se hizo viral. Algunos tuiteros dudaron de la existencia de Mireia porque pensaban que había sido una estrategia de Raquel para tener popularidad y porque Mireia se acababa de crear la cuenta ante el éxito que estaba teniendo su historia y les parecía sospechoso.Cuando le enseñaron el collage con las fotografías de ambas a sus padres, se quedaron extrañados e incluso dudaban de quién era verdaderamente su hija. "Es increíble que nunca nos hayamos visto, porque al final vivimos en una isla pequeña donde todo el mundo se conoce", manifiesta Mireia, quien asegura que no tienen ningún pariente en común.No solo son idénticas físicamente, sino que también tienen la misma edad, las dos son hijas únicas, viven en la misma isla canaria y comparten gustos similares como el peinado, la forma de vestir y la manera de hablar. El 19 de abril se conocieron finalmente en persona gracias a un programa de televisión local. "Fue todo un impacto vernos en directo", dice. Ambas canarias tienen pensado volver a verse y empezar una bonita amistad. "En el programa pudimos vernos muy poco, queremos volver a encontrarnos y hacer planes juntas", asegura Khouri. "Estamos todo el día en contacto y nos llevamos genial".

https://mundo.sputniknews.com/20210315/por-que-estan-naciendo-mas-gemelos-en-todo-el-mundo-1109953823.html

islas canarias

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

redes sociales, islas canarias, sociedad