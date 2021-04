https://mundo.sputniknews.com/20210420/chapecoense-880-millones-de-dolares-para-las-victimas-del-accidente-1111387977.html

Chapecoense: 880 millones de dólares para las víctimas del accidente

Chapecoense: 880 millones de dólares para las víctimas del accidente

El vuelo 2933 de la aerolínea boliviana LaMia entró tristemente en la historia el 28 de noviembre de 2016, cuando se estrelló en la zona de Cerro Gordo, en

2021-04-20T19:29+0000

2021-04-20T19:29+0000

2021-04-20T19:35+0000

américa latina

el siniestro del avión con futbolistas del club brasileño chapecoense

asociación chapecoense de fútbol

accidente aéreo

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1111387723_0:30:3073:1758_1920x0_80_0_0_339e2b77df6b450fa09cd30b500dc46d.jpg

El vuelo 2933 de la aerolínea boliviana LaMia entró tristemente en la historia el 28 de noviembre de 2016, cuando se estrelló en la zona de Cerro Gordo, en Colombia. En el siniestro murieron 71 personas, entre ellos varios de los integrantes del plantel del equipo brasileño de fútbol Chapecoense, que viajaba desde Santa Cruz de la Sierra hacia Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana de ese año frente al Atlético Nacional colombiano.Cinco años después de la tragedia, un fallo judicial en Estados Unidos condena a la aerolínea LaMia, varios de sus socios y a una empresa aseguradora que trabajaba con la empresa, a pagar 880 millones de dólares a familiares de 43 de las 71 víctimas fatales que tuvo el siniestro.Según informó el diario boliviano El Deber, el caso fue analizado por el Tribunal de Circuito del 11° circuito judicial del condado de Miami Dade, en el sur del estado de Florida, en EEUU, que falló en favor de los familiares de los futbolistas fallecidos en el siniestro y de seis integrantes de la tripulación de LaMia que perdieron la vida.Los únicos familiares de trabajadores de la aerolínea fallecidos que no participaron del reclamo fueron los de los pilotos Ovar Fernando Goytia y Micky Quiroga.Las familias habían recurrido a la Justicia estadounidense al no encontrar eco en tribunales de Brasil y Bolivia y con la expectativa de obligar a pagar las pólizas de seguros que LaMía tenía contratadas con la empresa aseguradora boliviana BISA Seguros y reaseguros S.A. La aseguradora, a su vez, trabaja con varias empresas reaseguradoras y corredores de seguros, algunos de las cuales tienen su sede en Estados Unidos.El fallo que obliga a pagar a las aseguradoras se basa en que LaMía había contratado una póliza de seguros vigente en el momento del siniestro. De acuerdo al diario El Deber, BISA Seguros considera que en realidad la aerolínea no estaba cubierta en el momento de la tragedia debido a un atraso en el pago de las cuotas.Sin embargo, los familiares de las víctimas sostienen que las autoridades aeronáuticas de Bolivia ratificaron que había una póliza vigente en el momento del accidente y que por eso se permitió que el avión despegara de Santa Cruz de la Sierra.El diario boliviano consigna que los demandados apelarán el fallo y lo llevarán a la corte federal de EEUU con la esperanza de revertirlo. Al mismo tiempo, algunas reaseguradoras con sede en Reino Unido también buscan anular el fallo en su respectiva jurisdicción.Según El Deber, LaMia tenía hasta abril de 2016 una póliza con BISA Seguros y reaseguros S.A. que cubría a la aerolínea por un total de 300 millones de dólares. Sin embargo, un atraso en el pago de las cuotas hizo que la empresa no pudiera volver a volar durante cerca de dos meses. Cuando LaMia hizo los pagos y regularizó su cobertura, la póliza bajó de 300 a 25 millones. La reducción del monto obedeció, según explicó al diario el exgerente de operaciones de la aerolínea Marco Antonio Rocha, a una recomendación por parte de agentes de la aseguradora.La aerolínea LaMia, en tanto, dejó de existir luego del siniestro de 2016. Producto de la tragedia, las autoridades de Bolivia revocaron tanto la habilitación para volar como la licencia comercial de la empresa, que acabó desapareciendo.

https://mundo.sputniknews.com/20201013/las-17-tragedias-aereas-mas-impactantes-de-america-latina--fotos-1093112784.html

https://mundo.sputniknews.com/20210207/como-un-accidente-aereo-decapito-a-la-flota-del-pacifico-de-la-urss-1094356333.html

https://mundo.sputniknews.com/20200929/las-aerolineas-latinoamericanas-que-sobrevivieron-a-la-pandemia-1092951110.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

el siniestro del avión con futbolistas del club brasileño chapecoense, asociación chapecoense de fútbol, accidente aéreo, bolivia