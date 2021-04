https://mundo.sputniknews.com/20210420/amlo-se-vacuna-con-astrazeneca-durante-la-mananera-1111370004.html

"No duele": AMLO se vacuna con AstraZeneca durante la mañanera | Vídeo

"No duele": AMLO se vacuna con AstraZeneca durante la mañanera | Vídeo

"Me voy a vacunar porque quiero hacer una convocatoria, un llamamiento a todos los adultos mayores, los que se estan quedando sin aplicarse la vacuna por alguna precaución que tengan; decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro, no hay reacciones graves, estamos dándole seguimiento a todos los estudios que hay en el mundo; por eso vamos a vacunarnos, protegernos todos", dijo antes de que le aplicaran la dosis.El personal de Salud de la Ciudad de México llegó al Palacio Nacional antes de que comenzara la mañanera, aproximadamente a las 6:45 de la mañana.La Teniente enfermera Melina Vega fue encargada de realizar preguntas rutinarias médicas al presidente. López Obrador respondió negativamente a padecimientos relacionados con medicamentos o haber recibido transfusiones de sangre. "¿Está nervioso, presidente?", le preguntaron los periodistas. "Muy tranquilo, cabeza fría corazón caliente", respondió.Al recibir la dosis se le entregó su cartilla de vacunación que acredita que el presidente mexicano ha sido inmunizado contra el coronavirus. SIn embargo, López Obrador agregó que cada mexicano es libre decidir si quiere vacuncarse o no."Nada se hace por la fuerza todo es por la razón y el derecho, somos libre y debemos ejercer nuestra libertad a plenitud, es convencer, es persuadir, si deciden no aplicarse la vacuna son libres, están en su derecho. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de informar que debemos de protegernos frente a la pandemia", enfatizó.La vacuna de AstraZeneca ha sido señalada por algunos países como riesgosa ya que se han presentado cuadros de coágulos en algunos pacientes.

