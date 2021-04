https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111396558.html

Senado de México aprueba reformas sobre subcontratación laboral

Senado de México aprueba reformas sobre subcontratación laboral

"Hoy (20 de abril) en el Senado se aprobó legislar a favor de los derechos de las y los trabajadores, a través de reformas a ocho leyes en materia de subcontratación u outsourcing; se remite al Ejecutivo Federal para su proceso constitucional", informó en sus redes sociales la Cámara alta.Después de haber sido aprobado por la Cámara baja la semana pasada, la legislación enviada al presidente López Obrador para su promulgación elimina los vacíos fiscales sobre esta figura y ofrece condiciones más justas a los trabajadores para que no queden fuera de la seguridad social y sus derechos no sean vulnerados.Los gremios empresariales estiman que los cambios aumentarían los costos laborales en México, donde muchas compañías han utilizado acuerdos de subcontratación para limitar las tasas de participación de los trabajadores en las ganancias, en el llamado "reparto de utilidades".La nueva legislación introduces sanciones penales para las estructuras corporativas que evadan impuestos.En el marco de los debates que se prolongaron durante varios meses, el pasado 6 de abril, dirigentes sindicales, empresariales y el Gobierno federal alcanzaron un acuerdo para regular las subcontrataciones de empleados, evitar dejarlos desprotegidos y sin seguridad social, cuando se firmen los contratos conocidos como 'outsourcing'.La secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que las reformas legales contemplan establecer la figura de "responsabilidad solidaria" en la seguridad social, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina real del patrón. Contra la evasión fiscalEl Gobierno de López Obrador implementa rigurosas acciones para contener la evasión fiscal después de que los fondos públicos sufrieron una grave contracción por la caída de 8,2% de la actividad económica.La legislación es un nuevo reto lanzado por el mandatario al sector empresarial, mientras el partido gobernante ofrece avances en los derechos laborales a menos de dos meses de las elecciones legislativas y municipales.La subcontratación es "un esquema de abuso laboral que ha permitido el crecimiento desproporcionado de empresas que, además de dañar a los trabajadores, afectan los intereses del Estado al evadir sus responsabilidades fiscales", dijo la senadora del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).El Consejo Coordinador Empresarial se opuso en un principio al proyecto, porque su primera versión podría tener "un impacto económico devastador", pero al final respaldó la siguiente versión.El proyecto de ley permitirá a las empresas subcontratar trabajadores especializados fuera de la actividad económica principal de una compañía.Sin embargo, mantiene la vigilancia sobre formas agresivas de subcontratación en las cuales las empresas no pagan impuestos ni cuotas de seguridad social y pensiones de sus empleados, recontratados al final de cada año.Hasta un 13% de la población pierde actualmente sus derechos de antigüedad, jubilación y seguridad social en las subcontrataciones anuales en este país.Las autoridades mexicanas estiman que hay 4,6 millones de empleados en esquemas de subcontratación, sin registros claros y la cifra de incremento anual puede ser de 200.000 trabajadores.Con ese mecanismo se eliminan los derechos a la seguridad social establecidos en el Artículo 123 de la Constitución mexicana de 1917, reformado cuatro veces, la más reciente en 1980.

Noticias

