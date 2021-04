Keiko Fujimori rechaza "intromisión" de Evo Morales en elecciones peruanas

"Evo Morales el día de la elección (en primera vuelta en Perú) dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y que había ganado en el Perú. Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales: usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú. ¡Fuera del Perú, Evo Morales! Los peruanos no vamos a aceptar su ideología del socialismo del siglo XXI", dijo Fujimori durante una rueda de prensa en Lima.