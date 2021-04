https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111390206.html

Feministas en República Dominicana condenan ataque policial contra activistas proaborto

Feministas en República Dominicana condenan ataque policial contra activistas proaborto

LA HABANA (Sputnik) — Las protestas encabezadas por el movimiento feminista en la República Dominicana se mantienen este 20 de abril, después que agentes del... 20.04.2021, Sputnik Mundo

Medios locales en la nación caribeña consignan que este es uno de los más recientes ataques contra las defensoras de los derechos humanos, por su activismo en defensa de que el aborto deje de ser criminalizado en casos de violación o incesto, inviabilidad del feto, o riesgo de salud para la persona gestante, a lo que denominan "las tres causales".Las leyes de República Dominicana penalizan el aborto en cualquier circunstancia, lo que, según las activistas, ha provocado la muerte de mujeres que no pueden acceder a procedimientos de salud. Las protestas del movimiento feminista iniciaron hace más de un mes en varios puntos del país, y un grupo de ellas se mantenían en acampes frente al Palacio Nacional, donde han sido objeto de atentados a mano de grupos antiaborto.Según la prensa dominicana y las denuncias hechas por las activistas, el 18 de abril varias mujeres y un camarógrafo de un canal de televisión resultaron intoxicados al consumir unos dulces de chocolate presuntamente envenenados intencionalmente y que fueron enviados al campamento de las feministas en la capital Santo Domingo.Un reporte del Diario Libre, confirmó que de las nueve personas afectadas, siete ya fueron dados de alta clínica y dos permanecen ingresados en un centro médico.La activista feminista insistió además, que "hasta que no hayan garantías de nuestros derechos como mujeres, no habrá paz para los decisores, porque las mujeres no queremos ni ley especial ni referéndum, solo queremos las tres causales en el Código Penal".Las protestas para lograr la despenalización del aborto en República Dominicana siguen tomando fuerza, con presencia en varios territorios del país, donde expresan solidaridad por sus compañeras agredidas en la capital.

