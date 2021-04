Grecia firma pacto con Arabia Saudí para proporcionarle una batería antiaérea Patriot

https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111389290.html

Dendias visitó Arabia Saudí junto con el titular de Defensa de Grecia, Nikos Panayotopoulos.Hace más de un año, Estados Unidos exigió que Grecia enviara un sistema de defensa antiaérea Patriot a Arabia Saudí, para proteger las instalaciones de energía saudíes.En septiembre de 2019 dos refinerías de petróleo en Arabia Saudí fueron blanco de un ataque con drones.Arabia Saudí, el principal exportador mundial de petróleo y uno de los tres mayores productores de ese producto, declaró tras el ataque que redujo a la mitad su producción de crudo, hasta 5,7 millones de barriles por día, mientras el índice habitual era de aproximadamente 9,8 millones de barriles por jornada.La discusión sobre la entrega del sistema antiaéreo comenzó en octubre 2019. En febrero de 2020, el envío del sistema se discutió durante el viaje a Arabia Saudí del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.Grecia destacó que, en calidad de sistema de defensa, el Patriot no representa una amenaza para otros países de la región.El Gobierno griego precisó que las capacidades de defensa del país no se redujeron, ya que al comienzo de 2020 se puso en marcha una batería Patriot que no se había activado antes.

