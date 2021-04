Hinchas y políticos se unen en Inglaterra contra la Superliga europea de fútbol

https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111386526.html

Eso no es deporteLos grandes del fútbol europeo quieren establecer una liga cerrada, sin peligro ni riesgo de descenso para los doce pioneros. "Es un embrión que aún no respira", espetó Guardiola.El técnico catalán dijo no conocer los detalles del rupturista proyecto, que secundaron originalmente seis equipos ingleses (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur y Manchester United, además de su rival local el City); tres españoles (Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid) y otros tres italianos (AC Milán, Inter y Juventus). La marca londinense del empresario ruso Roman Abramovich y los azules cielo del jeque Mansour Bin Zayed Al Nahyan de Abu Dabi se disponían a abandonar la propuesta este 20 de abril, según informó el diario The Guardian.Ira e indignaciónEl proyecto ha generado furia y oposición a borbotones. "La reacción está siendo tan brutalmente en contra que me extrañaría que salga adelante", declaró a Sputnik Jorge Salinas, hincha del Barcelona afincado en Londres. Apunta además a la ausencia de equipos alemanes, como el Bayern Múnich, y del francés PSG, entre los factores desfavorables al nacimiento de esta Superliga. "No puede haber una competición europea sin ellos", remata SalinasMarcus Rashford, Ander Herrera, Mesut Ozil, Dejan Lovren, Ada Hegerberg… la lista de profesionales que han expresado su repulsa a la iniciativa crece constantemente. "Gánatelo", "El fútbol es para los aficionados", se leía en el frente y la espalda de las camisetas que lucieron los jugadores del Leeds United, que dirige el argentino Marcelo Bielsa, en su último encuentro de la Premier inglesa. Marcaron en los minutos finales el gol del empate contra el Liverpool, entre los criticados secesionistas.Pérdida de prestigioBrand Finance, experta en marketing corporativo, calcula que los socios de la Superliga se arriesgan a perder más de 2.500 millones de euros en cuanto a "valor combinado de marca", según explica el portavoz de la firma a Sputnik. La hemorragia podría alcanzar hasta 4.300 millones de euros en función de las circunstancias y siempre que la UEFA logre expulsar a los instigadores de la Liga de Campeones, de acuerdo con sus proyecciones.La hinchada se movilizaClubes y asociaciones de hinchas están ya en pie de guerra, llamando a sus seguidores a protestar hasta hundir el proyecto. "Es la muerte de todo lo que es y debe ser el fútbol… Juntos podemos frenar esta avariciosa propuesta", alerta la Arsenal Supporters Trust (AST).En Liverpool, el grupo The Spirit of Shankly cuestiona la motivación de la temporada si la Superliga pasara del papel a la realidad. "Los seleccionados clubes rupturistas no necesitan presionar para clasificarse en una competición de élite. Ya están dentro de un torneo cerrado, el club privado de los ricos", protesta en la página de internet.Veto políticoEl Gobierno conservador apoya a la Asociación de Fútbol (FA), la Liga Premier y otras entidades del sector, que debaten vías para impedir la escisión de los grandes clubes ingleses (financieramente más que en el campo, en algunos casos). Y, según el primer ministro Boris Johnson, "ninguna opción se quedará fuera de la mesa y se están explorando todas las posibilidades, incluidas opciones legislativas", que provoquen el aborto de la Superliga.Entre las medidas punitivas se baraja la restricción de visados de trabajo a los jugadores extranjeros y la retirada de protección policial en los futuros encuentros de la élite deportiva. El Partido Laborista sugiere matar el proyecto con la ley de la Competencia. "Reduce la competencia, levanta el puente levadizo, está diseñada por y para una élite pequeña, pero lo peor de todo es que ignora a los aficionados", criticó el líder de la oposición, Keir Starmer.

