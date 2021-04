https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111381843.html

Rusia defiende la legalidad de restricción de tránsito en el mar Negro

Rusia defiende la legalidad de restricción de tránsito en el mar Negro

La víspera, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, calificó la prohibición de Rusia como escalada no justificada que busca desestabilizar a Ucrania.Resaltó que las restricciones no afectan a la navegación comercial hacia los puertos ucranianos en el mar de Azov.La Flota rusa del Mar Negro informó este 20 de abril que una serie de buques realizaron maniobras conjuntas con aviones de asalto en el mar Negro.Según publicó la semana pasada la Dirección de Navegación y Oceanografía del Ministerio de Defensa de Rusia, se suspendería entre el 24 de abril y el 31 de octubre el tránsito pacífico para los barcos militares y otras naves estatales por tres zonas del mar Negro, todas ubicadas dentro de las aguas territoriales rusas.La entidad subrayó que las restricciones no afectarían la navegación por el estrecho de Kerch.

