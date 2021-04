https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111381618.html

El turismo de Rusia alegra al balneario cubano de Varadero

El turismo de Rusia alegra al balneario cubano de Varadero

"El hecho de que pocos destinos turísticos estén operando hoy como opera Cuba, bajo protocolos rigurosos para proteger la seguridad de los clientes, y que

2021-04-20T17:41+0000

2021-04-20T17:41+0000

2021-04-20T17:41+0000

américa latina

destinos

cuba

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109068/25/1090682539_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_754074e8e29e15ce7ec798680365342a.jpg

"El hecho de que pocos destinos turísticos estén operando hoy como opera Cuba, bajo protocolos rigurosos para proteger la seguridad de los clientes, y que tengamos la entrada de esta cantidad de vuelos procedentes de Rusia, es indiscutiblemente muy favorable e impacta en el desarrollo económico del país", comentó Sputnik la delegada del Ministerio de Turismo de Cuba en la provincia de Matanzas (oeste), Ibis Fernández.A bordo de un vuelo de la aerolínea Azur Air, el medio millar de vacacionistas rusos arribaron a Cuba el pasado 18 de abril, y fueron recibidos en el hotel Laguna Azul, de la cadena española Iberostar Hotels & Resorts.Con un comportamiento ascendente, el turismo ruso ha ido ganando posiciones en el destino Cuba en los últimos años, colocándose en el cuarto lugar de visitantes al cierre del año 2019, y en este momento, según fuentes del ministerio cubano de Turismo (Mintur), clasifica entre los más importantes.La funcionaria del Mintur confirmó que, según convenios suscritos recientemente, al balneario de Varadero arribarán siete vuelos semanales procedentes de Rusia, lo que permitirá reanimar la vida de esta zona costera, impactada negativamente por la caída del turismo internacional a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Iberostar abre sus puertasLa cadena hotelera española Iberostar, una de las de más fuerte presencia en la industria hotelera en Cuba, cuenta en este momento con cinco instalaciones brindando servicio al turismo internacional en la Habana, Varadero (oeste) y Cayo Guillermo (centro).De ellos, tres hoteles están ubicados en el balneario de Varadero —Iberostar Laguna Azul, Iberostar Selection Varadero, e Iberostar Taínos—, donde el turismo procedente de Rusia, dispondrá de espacios de disfrute y regocijo durante su estancia en la isla.El ejecutivo explicó que para lograrlo, la cadena española implementó protocolos contra el COVID-19, conjuntamente con el Ministerio de Turismo de Cuba, para —dijo— "que la incidencia de esta enfermedad sea la menor posible, y tanto nuestros huéspedes y trabajadores se puedan sentir a salvo de esta pandemia".Entre las principales medidas aplicadas por Iberostar en sus hoteles en Cuba está el programa How We Care, que incluye más de 300 medidas de seguridad para evitar la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y estimular la protección del medio ambiente. También promueven el movimiento Wave of change, dirigido a proteger el medio ambiente, las playas y su entorno natural.

https://mundo.sputniknews.com/20210419/mas-de-500-turistas-rusos-disfrutan-de-la-querida-playa-de-varadero-en-cuba-1111339916.html

https://mundo.sputniknews.com/20210319/cuba-y-dominicana-en-cruzada-por-los-rusos-en-el-caribe-1110183935.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

destinos, cuba, rusia