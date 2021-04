https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111380307.html

España reorienta su política de cuidados a ancianos desde las residencias a los hogares

España reorienta su política de cuidados a ancianos desde las residencias a los hogares

"Después de este año tan difícil de pandemia, seguramente uno de los aprendizajes más importantes que hemos podido extraer de esta crisis de la COVID-19 es que

"Después de este año tan difícil de pandemia, seguramente uno de los aprendizajes más importantes que hemos podido extraer de esta crisis de la COVID-19 es que nuestro país necesita una transformación profunda de los cuidados que ofrecemos a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia", comenzó diciendo Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde fue aprobado este plan.Belarra también reconoció que "el modelo residencial ha mostrado todos sus límites y sus costuras" en estos meses y que los mayores "no han sido atendidos adecuadamente, ni de acuerdo con sus deseos", que son continuar en casa mientras sea posible, según expresó Belarra.Los 730,8 millones de euros se dividirán en tres ejes: el primero y más importante —482.4 millones— irá destinado a las inversiones necesarias para atender a mayores y dependientes en sus domicilios y, si ha de ser en residencias, en centros más pequeños.Las otras dos partidas —216,9 millones y 31 millones— irán a reformar el sistema de servicios sociales y a un plan de protección a la infancia, la primera de ellas; y la segunda a eliminar las barreras de accesibilidad para las personas con dificultades de accesibilidad física y cognitiva.Los fondos se distribuirán a las Comunidades Autónomas y provienen de las partidas europeas para la recuperación.No obstante, Pascual matizó, en declaraciones recogidas por Sputnik, que "esta voluntad debe ir siempre acompañada por la profesionalización. Por lo tanto, en todo lo que son cuidados al hogar no profesionales no estaremos de acuerdo. Queremos hacer compatibles los deseos con la profesionalidad", recordó la responsable de la mayor asociación de residencias de ancianos que participó, junto con otros actores implicados, en el diálogo social previo a la elaboración de este plan.

