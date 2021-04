https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111377282.html

La idea de la Superliga se topa con el rechazo del fútbol español

Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Granada, Athletic de Bilbao… uno a uno, todos los equipos importantes de España, que quedan excluidos del formato

2021-04-20T17:01+0000

2021-04-20T17:01+0000

2021-04-20T17:01+0000

fútbol

españa

superliga europea

deportes

Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Granada, Athletic de Bilbao… uno a uno, todos los equipos importantes de España, que quedan excluidos del formato propuesto, manifestaron en las últimas horas sus reticencias, cuando no su condena expresa, al modelo que propugna la Superliga.La condena más rotunda llegó desde La Liga. La competición doméstica de España ve la unión de doce grandes clubes para impulsar una competición europea al margen de la UEFA como un acto "secesionista y elitista que ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo".Tampoco el Gobierno de España se alinea con los 12 de la Superliga. En un tono más conciliador, el Ministerio de Deportes emitió un comunicado en el que se deja claro que el Gobierno no apoya la iniciativa, pero al mismo tiempo pide a las partes "espíritu deportivo" para alcanzar acuerdos que eviten la pérdida de valor de una industria que genera casi el 1,4% del PIB nacional.Por el momento son pocos los futbolistas en activo se han pronunciado. Una de las respuestas más destacadas llegó de manos de Ander Herrera, mediocentro del París Saint Germain, que cargó contra la idea de crear una competición privada que excluya a los clubes más humildes."Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si está Superliga europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes (…) No puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó", manifestó el internacional español a través de un mensaje publicado en redes sociales.En un tono similar se expresaron algunos de los técnicos de la primera división española tras ser preguntados por la prensa. Por ejemplo, el chileno Mauricio Pellegrini, entrenador de Betis, que ve la idea de eliminar la clasificación por méritos como una fórmula para "destrozar el fútbol nacional".Aunque no con tanta intensidad como en Inglaterra, también hay muestras de rechazo entre los aficionados españoles. El Frente Atlético, grupo ultra del Atlético de Madrid, emitió un comunicado repudiando la participación de su equipo en una Superliga que "desvirtúa el fútbol tradicional y potencia el fútbol como negocio puro"."Salvar al fútbol"La otra cara de la moneda tiene nombres y apellidos: Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid estrenó este 19 de abril su condición como presidente de la Superliga. Mientras los líderes de Atleti y Barça mantienen un perfil bajo, el magnate de la construcción se dejó caer por El Chiringuito de Jugones —la tertulia deportiva más popular del país— para defender el proyecto a capa y espada.Su mensaje fue claro: la Superliga no es un proyecto guiado por la avaricia de unos pocos, sino una fórmula para "salvar al fútbol" ante la pérdida de 5.000 millones de euros en ingresos que la industria prevé para la temporada presente, según las estimaciones de la Asociación Europea de Clubes (ECA).A lo largo de una extensa entrevista, Florentino Pérez negó que los clubes involucrados en la nueva competición vayan a abandonar los torneos domésticos, restó importancia a las amenazas de la UEFA sobre posibles vetos a sus participantes y, sobre todo, defendió la necesidad de un cambio de modelo.De forma especial, el dirigente del Real Madrid destacó que el fútbol genera cada vez menos interés entre los más jóvenes. De hecho, admitió que a él mismo le aburren algunos de los partidos superfluos que se producen a lo largo de la temporada.Por ello, considera que una competición con cruces semanales entre los gigantes europeos es la fórmula para revitalizar el interés y aumentar ingresos. "Pasó lo mismo en los años 50. La UEFA y la FIFA se opusieron a la Copa de Europa. ¿Qué es lo que demanda el mundo entero? Partidos entre los grandes. Eso es lo que da dinero, y ese dinero va para todos", insistió.Además, Pérez aprovechó para cargar contra la respuesta de la UEFA, que propone nuevos formatos de la Champions League que no llegarían hasta dentro de tres años. "¡En 2024 estamos muertos! Hay clubes que han perdido cientos de millones en los últimos años", respondió.Fiel a su estilo, Florentino Pérez no dejó pasar la oportunidad de vender ilusión entre sus aficionados mediante una extraña fórmula que le llevó a combinar los lamentos por la debacle económica de los clubes con guiños a futuros fichajes millonarios para el Real Madrid, con la vista puesta en Mbappé.Guerra de cifrasPrecisamente, las posibilidades de hacer ese tipo de operaciones pasan por que la Superliga se convierta en una realidad. Según la información filtrada a distintos medios de comunicación, la firma JP Morgan financiará la competición con 3.250 millones de euros a repartir entre los participantes en el primer año, asegurando además la llegada de inyecciones similares en próximas temporadas.Por su parte, estimaciones de La Liga filtradas a medios locales afirman que el valor de los clubes españoles que no la disputen caerá en un total 1.815 millones, una reducción del 66,1%. Según esos cálculos, incluso teniendo en cuenta a los equipos de la Superliga, el valor de los clubes españoles caería un 43%, lo que resultaría en la pérdida de hasta 60.000 puestos de trabajos.Más allá de la guerra de cifras —que aún son muy volátiles– y de los relatos enfrentados entre un supuesto futbol popular y otro dominado por el dinero, Xavier Ginesta aboga por abordar el asunto recordando que todo el fútbol profesional ya estaba planteado como un negocio antes de la Superliga.En cuanto a la cuestión económica, Ginesta apunta que el fútbol actual no se vende en los mercados nacionales, sino que es una de las múltiples ofertas de contenido en los mercados internacionales de entretenimiento, donde juega con el lastre de no ser excesivamente popular entre los más jóvenes."Podemos estar de acuerdo o no en función de nuestro romanticismo. Nos puede gustar más o menos la solución de la Superliga o podemos apostar por otra desde una perspectiva menos liberal, buscando alternativas con más regulación, pero la clave es que se necesitan torneos con más balance competitivo, porque en el deporte la incertidumbre crea valor de marca", concluye Ginesta, que pese a las resistencias ve necesario un cambio de modelo en las competiciones europeas.

