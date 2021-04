https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111376578.html

La conferencia sobre Afganistán en Estambul, aplazada por el rechazo de talibanes a participar

"Una fuente del comité para la reconciliación en Afganistán comunicó a Al Jazeera que la conferencia de Estambul se aplazó por el rechazo de los talibanes a

El 13 de abril el movimiento talibán declaró que no asistirá a conferencia alguna hasta que todas las tropas extranjeras se retiren de Afganistán. La conferencia programada para entre el 24 de abril y el 4 de mayo tenía como objetivo acelerar las conversaciones de paz afganas en curso en Doha.El enviado especial del Kremlin para Afganistán, Zamir Kabúlov, declaró a Sputnik que todavía se requiere tiempo para preparar la reunión."No se ha concretado la agenda, no tiene sentido reunirse sin ella", dijo Kabúlov.Al mismo tiempo, sostuvo que los talibanes reaccionaron "como era de esperar" pues "los estadounidenses firmaron un acuerdo que ellos mismos no cumplen", indicó.Sin embargo, expresó la esperanza de que los talibanes finalmente participen en la conferencia.Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan el movimiento radical talibán y, desde 2015, ISIS (autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países). El Gobierno afgano y los talibanes negocian un acuerdo de paz desde el pasado 12 de septiembre, un proceso que no ha llevado al cese de las hostilidades.* proscrito en Rusia

