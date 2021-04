https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111367643.html

Cuba, el Congreso y la crisis

Cuba, el Congreso y la crisis

La situación, ya difícil desde antes de la pandemia, puso al borde de la desesperación a millones de personas, en busca de los escasos alimentos disponibles,

La situación, ya difícil desde antes de la pandemia, puso al borde de la desesperación a millones de personas, en busca de los escasos alimentos disponibles, sin hablar de las medicinas.En vísperas del CongresoDías antes de la reunión, el Gobierno anunció un paquete de medidas con la intención de incentivar la producción de alimentos.La falta de comida es el talón de Aquiles de un país acosado por el bloqueo estadounidense y otras restricciones derivadas, según los argumentos que reitera La Habana, rodeada de millones de hectáreas de terreno improductivo, como consecuencia de las prohibiciones y la desincentivación que primó por décadas.A los productores les rebajaron las tarifas del agua y los combustibles y le permitieron la venta de carne de ganado menor y mayor, levantando una prohibición que regía desde poco menos de seis decenios.Eso sí, con la condicionante de que antes deben cumplir con planes que el hasta hace poco segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), José Ramón Machado Ventura, pidió que fueran lo más estrictos posible.No obstante, el milagro no será inmediato. Las exiguas fuerzas que trabajan en los campos no cuentan con los medios necesarios para ponerlos a producir.A corto plazo tampoco aparecerán los tractores para labrar la tierra, las máquinas para hacer pozos, o los motores para bombear agua.Las prioridadesHasta ahora, cuando se le quiso dar peso a alguna rama específica de la economía, se incluía entre la más alta cúpula —léase Buró Político o Consejo de Estado— a los hombres o mujeres a cargo. Así pasó con Alfredo Jordán, Marcos Portal, Yadira García o Ulises Rosales, entre algunos otros que alguna vez fueron titulares de Agricultura, Industria Básica o la Industria Azucarera.Y esta vez no ocurrió así.Al Buró Político entró el general de división Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, padre de algunos de los nietos de Raúl Castro y máximo responsable del Grupo GAESA, que controla gran parte de los sectores más rentables, desde los hoteles hasta el comercio al detalle en las llamadas tiendas recaudadoras de divisas. GAESA, según algunos analistas, controla entre un 60 y un 70% de la economía cubana y funciona como un ministerio independiente, subordinado a las Fuerza Armadas.De acuerdo al viejo esquema, esa sería la prioridad: potenciar GAESA y lograr que los hoteles que opera, en solitario o con compañías extranjeras, vuelvan a llenarse de turistas, los únicos capaces de darle a la economía cubana los dólares que necesita para salir de la sima en la que ha caído.La dolarizaciónHace unos meses, el presidente cubano explicó al pueblo que se abrirían comercios solo para los que tuvieran dólares. La idea, dijo, era recaudar divisas convertibles para ir al mercado mundial y comprar productos para llenar esas y las otras tiendas, las que operarían en los llamados pesos cubanos.En unos meses desaparecieron los productos en pesos cubanos, cuyos mercados solo venden alguna bebida, cigarrillos y agua. El resto, si lo hay, debe pagarse en dólares estadounidenses, en un país que no los vende y donde un por ciento altísimo de la población no los recibe por ninguna vía.A pesar de ir de salida, Raúl Castro dijo en el Congreso que los mercados en divisas mantendrían su vigencia, lo cual demuestra que la situación cubana seguirá siendo de ordeno y mando.De la nueva nomenclatura del PCC desaparecieron casi todos los que alguna vez tomaron las armas para hacer la revolución, pero los encargados del relevo aseguran que son la continuidad.Habrá que esperar.

