Rusia expulsa a 2 diplomáticos de Bulgaria

El mes pasado, Bulgaria expulsó a dos diplomáticos rusos por un "escándalo de espionaje", decisión que Moscú tachó de infundada advirtiendo que se reservaba el derecho a responder."El 20 de abril, el embajador de Bulgaria Atanas Krastin fue invitado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, donde se le entregó una nota que declara personas no gratas al primer secretario de la sección consular de la Embajada de Bulgaria en Rusia [Nikolay] Panayotov y al primer secretario de la sección comercial y económica de la Embajada de Bulgaria en Rusia [Chavdar] Hristozov", dijo la entidad. Agregó que los dos diplomáticos están obligados a abandonar el país en un plazo de 72 horas."Esta medida es una respuesta a la decisión injustificada de declarar personas no gratas a dos empleados de la Embajada de Rusia en Sofía tomada por Bulgaria en marzo", subrayó la Cancillería.La Fiscalía búlgara informó antes del inicio de las diligencias previas contra varias personas sospechosas de espionaje a favor de Rusia.Se afirma que durante la investigación se determinó que dos ciudadanos de Rusia realizaron acciones no reglamentadas que son incompatibles con las relaciones entre los dos países.La Embajada rusa en Sofía denunció "intentos incesantes de romper el diálogo ruso-búlgaro y demonizar de nuevo a Rusia", al expresar la esperanza de que las especulaciones sobre la supuesta implicación de Rusia en el espionaje sean disipadas.

