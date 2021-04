https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111359089.html

El Kremlin pide a Occidente que se calme y deje la "psicosis antirrusa"

El Kremlin pide a Occidente que se calme y deje la "psicosis antirrusa"

"A este respecto, se podría solo instar a todos a que se calmen y se abstengan de esa psicosis antirrusa masiva, y realicen un diálogo constructivo y tranquilo

"A este respecto, se podría solo instar a todos a que se calmen y se abstengan de esa psicosis antirrusa masiva, y realicen un diálogo constructivo y tranquilo para superar las diferencias existentes", dijo Peskov ante la prensa, comentado las relaciones de Rusia con los países occidentales. Reconoció "una cierta tensión" en las relaciones entre Rusia y Occidente pero señaló que Moscú no está dispuesto "a sacrificar sus intereses para superarla"."Rusia no es en modo alguno el iniciador de esta tensión pero, por otro lado, Rusia siempre responde a acciones inamistosas", indicó el portavoz.Al mismo tiempo, reiteró que Moscú sigue abierto al diálogo. Acusaciones de la República ChecaRusia considera infundadas y gratuitas las acusaciones checas de implicación en las explosiones en el almacén de Vrbetice en 2014, declaró Peskov.El portavoz, además, añadió que el comportamiento del Gobierno checo es "absolutamente infundado y destructivo" para las relaciones bilaterales.Comentando la declaración checa de que los rusos Alexandr Petrov y Ruslán Boshírov están relacionados con las explosiones en Vrbetice, Peskov dijo que no tiene fundamento y "no es motivo para algún tipo de análisis".Peskov asimismo señaló que el presidente ruso, Vladímir Putin, aún no ha planeado sostener una conversación telefónica con las autoridades checas."No hay tales planes", contestó a una pregunta correspondiente.El Gobierno checo denunció el sábado la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que causaron dos muertos en el almacén de municiones en Vrbetice, en la región de Zlin, en 2014, y expulsó a 18 empleados de la embajada rusa señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia.Este mismo día la policía checa declaró en búsqueda a los rusos Petrov y Boshírov, en el marco de una investigación "de un crimen grave", acusados también por Londres de estar detrás del presunto envenenamiento del exagente Serguéi Skripal y su hija, en Salisbury, con una sustancia neuroparalizante en 2018.Moscú por su parte rechazó las acusaciones por "absurdas" y las atribuyó al rumbo antirruso de Chequia que se observa en los últimos años y también a la "mano de Estados Unidos".El domingo 18 de abril, el Ministerio de Exteriores de Rusia declaró personas no gratas a 20 diplomáticos checos a los que les dio 24 horas para abandonar el país.

