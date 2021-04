https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111358723.html

Tribunal neerlandés no dictará sentencias a los acusados en el caso de MH17 en 2021

Tribunal neerlandés no dictará sentencias a los acusados en el caso de MH17 en 2021

"Todavía están programados varios bloques (de audiencias) para este año. Y algunos de estos bloques se extenderán hasta 2022 (...) Por lo que no se espera que

"Todavía están programados varios bloques (de audiencias) para este año. Y algunos de estos bloques se extenderán hasta 2022 (...) Por lo que no se espera que el tribunal pronuncie sentencias este año", dijo Kneif a la agencia RIA Novosti, matriz Sputnik.La juez añadió que el inicio del "juicio oral está programado para el 7 de junio".El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, murieron.El Equipo de Investigación Conjunto (JIT, por sus siglas en inglés), formado por expertos de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania, afirma que el misil fue disparado desde un territorio controlado por las milicias de Donbás.La justicia neerlandesa responsabiliza del derribo del avión a tres ciudadanos de Rusia y a un ucraniano que, según la Fiscalía, no apretaron el botón para lanzar el misil, pero cooperaron supuestamente para obtener el sistema antiaéreo Buk y llevarlo al lugar desde donde se produjo el disparo.Al mismo tiempo, los especialistas del consorcio ruso Almaz-Antey —productor del sistema Buk— insisten en que el misil se lanzó desde un área controlada por el Ejército ucraniano.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró al respecto que Moscú reconocería los resultados de la investigación solo si Rusia lograba participar plenamente en esa labor.Además, recordó que Rusia había propuesto desde un principio llevar a cabo una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras se aceptó la participación de Ucrania que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades.

