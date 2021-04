https://mundo.sputniknews.com/20210419/me-llamo-pablo-santaella-y-visto-con-falda-para-romper-los-estereotipos-1111323427.html

"Me llamo Pablo Santaella y visto con falda para romper los estereotipos"

"Me llamo Pablo Santaella y visto con falda para romper los estereotipos"

"Mi nombre es Pablo Santaella Barcos y yo veo una foto normal, el problema de hoy en día está en que mucha gente aún no lo ve así". Con esa frase comienza la

2021-04-19T15:48+0000

2021-04-19T15:48+0000

2021-04-19T15:48+0000

españa

falda

género

profesores

granada

educación

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1111323376_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27b54a09fd693f89ba7ea0e686af4342.jpg

"Mi nombre es Pablo Santaella Barcos y yo veo una foto normal, el problema de hoy en día está en que mucha gente aún no lo ve así". Con esa frase comienza la publicación de un profesor andaluz que se ha hecho viral en redes sociales después de que denunciara con una fotografía los estereotipos que existen en la sociedad.La idea surgió a raíz de un problema que hubo en una de las clases del colegio donde trabaja como docente de Educación Física. Tras ello, el 13 de abril decidió cambiar su habitual chándal de pantalón por una falda. Su objetivo era transmitir al alumnado que cada uno puede vestirse o ponerse lo que quiera sin importar el qué dirán. "Desgraciadamente estamos en una sociedad en la que priman los estereotipos, pero cada vez es más usual ver personas que visten fuera de la 'norma' o diferentes de la mayoría uniformada", asegura Santaella.A través de su publicación, donde suma más 19.000 me gustas, ha querido transmitir a los alumnos y alumnas que lo importante es ponerse lo que uno quiera. "No incito a los niños a que se pongan falda, ojo, pero sí a ponerse lo que realmente les gusta y apetece", explica el profesor. "A mí la falda de hoy no me gustaba, pero sí me apetecía ponérmela, porque por eso elegí esta profesión, para transmitir valores, enseñar contenidos, ayudarles a ser mejores personas, darles mi cariño y apoyo, etc.", continúa.Santaella narra que al terminar la clase les preguntó a sus alumnos si había dado la clase peor que el día anterior por ir en pantalón. "La respuesta ha sido que no", concluye. "Soy de los que piensa que esta profesión es vocacional, y yo siempre lo he tenido claro, mejor o peor, pero intento hacer mi trabajo lo mejor posible".No es la primera vez que se dan este tipo de actuaciones en los centros educativos de España. En noviembre diversos jóvenes de toda España crearon un movimiento estudiantil contra la homofobia y acudieron a sus clases en falda para reivindicar la lucha contra los estereotipos.

https://mundo.sputniknews.com/20200605/de-profes-a-influencers-como-sobrevive-la-educacion-al-confinamiento-1091662734.html

1

granada

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

falda, género, profesores, granada, educación, sociedad