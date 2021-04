https://mundo.sputniknews.com/20210419/mas-de-500-turistas-rusos-disfrutan-de-la-querida-playa-de-varadero-en-cuba-1111339916.html

Más de 500 turistas rusos disfrutan de la querida playa de Varadero en Cuba

Alina y Olga llegaron a Cuba este domingo 18 de abril procedentes de Rusia y en el primer vuelo directo de esta temporada entre Moscú y Varadero, tras varios

Alina y Olga llegaron a Cuba este domingo 18 de abril procedentes de Rusia y en el primer vuelo directo de esta temporada entre Moscú y Varadero, tras varios meses sin conectividad aérea con el destino. Eligieron ese polo turístico en la occidental provincia de Matanzas para celebrar el cumpleaños de una de ellas. Ambas forman parte de los casi cien turistas rusos hospedados en el Hotel Iberostar Laguna Azul, uno de los cinco de la compañía que opera actualmente en La Habana (Parque Central), Cayo Guillermo —en la provincia de Ciego de Ávila— y otros dos en la península de Hicacos: Iberostar Selection Varadero e Iberostar Taínos. Alexei Torres Velázquez, director de marketing de Iberostar Hotels & Resorts —empresa española con presencia en más de 120 países del mundo y en Cuba con más de 20 hoteles— refiere a Sputnik que alrededor de 60% de los viajeros alojados, actualmente, en instalaciones de ese polo matancero provienen de Rusia, aunque también hay de Italia, Alemania, España y Portugal. "Siempre ha sido un mercado potencial para la isla. Si bien el COVID-19 pausó la actividad turística, la reanudación de la conectividad aérea, tras el desarrollo de planes de vacunación, ha ayudado al impulso de una estrategia comercial. Según lo previsto, Varadero recibirá siete vuelos semanales procedentes de ese país", asegura. Datos oficiales revelan que, en los últimos años, Rusia ocupa los primeros puestos entre las naciones de donde provienen turistas hacia la mayor de las Antillas. En 2019, por ejemplo, resultó el segundo mercado extranjero presente en ese balneario y hoy, frente al cierre de otros destinos como Turquía hasta el primero de junio, Cuba puede asumir el turismo ruso si así lo demandan. Seguridad, animación e idioma ruso Entre los 16 hoteles abiertos en Varadero, de una planta de 52 instalaciones, tres corresponden a la Cadena Iberostar. La misma impulsa el programa "How We Care - Lo cuidamos todo para cuidar de ti" que involucra al cliente y al trabajador con la implementación de más de 300 medidas de seguridad para evitar la propagación de la pandemia y estimular el cuidado del medio ambiente. Dentro de las acciones vinculadas directamente con el COVID-19 están los aforos controlados en piscinas y playas; la disponibilidad de comida dividida, asistida y porcionada; habitaciones espaciosas y con un concepto minimalista para facilitar el proceso de higienización y los entornos tecnológicos o el web check-in. Igualmente, con el propósito de facilitar una experiencia sin preocupaciones, el huésped puede realizarse un test de antígenos o prueba PCR tras conocer el proceso, el costo y la solicitud de la cita, dentro del hotel, con un personal especializado, o en otros centros acreditados muy próximos a la instalación."Es una de las cadenas seleccionadas por el viajero ruso en todo el país, especialmente, por la ubicación de los hoteles en las principales playas, un programa con 14 espectáculos de animación, y la variedad, calidad de la comida (comer rico, sano y saludable)y oferta diferenciada en alimentos y bebidas", explica Torres. La preferencia está también avalada en números: en el último año el arribo de turistas rusos a Varadero aumentó 38%, a instalaciones situadas frente a una de las 25 mejores playas del mundo según Travel Choice (Tripadvisor) y diseñadas especialmente para familias, con servicios como restaurantes temáticos, spa y el impulso de un turismo responsable y sostenible. Asimismo, promueven el movimiento Ola de Cambios desde 2018, enfocado en la salud de los océanos, pues el 80% de los espacios de esa cadena están en la primera línea de playa, recuerda a Sputnik Yisel Marrero, ejecutivo de marketing. "Posee tres líneas fundamentales: eliminación o reducción del plástico de un solo uso; consumo responsable de pescado, con el respeto al periodo de reproducción de las especies y durante esa época no las incorporamos a la carta menú y la salud costera, inauguramos laboratorios donde nuestros especialistas contribuyen a la preservación y mejoramiento de los corales", argumenta. Una de las peculiaridades del Iberostar Selection Varadero lo constituye un repertorio musical en idioma ruso. Betsy Remedios Amat es una de las cantantes líricas de la compañía Atenas Classic, y su acercamiento a temas en la lengua eslava comenzó durante sus estudios en el Instituto Superior de Arte de La Habana. "En una de las ediciones del concurso Mariana de Gonitch presenté la tradicional canción Kazachok y, desde entonces, quedé fascinada por sus letras románticas. Los planes de enseñanza en la universidad incluyen el estudio de sus clásicos y uno de mis profesores de esa etapa era graduado de la Escuela de Canto Lírico de Moscú y nos transmitió la impronta de esa cultura", señala a Sputnik. En cambio, al cantante lírico José Rafael Verdera Castillo le viene por herencia familiar: "Mi abuela era periodista y mi padre vivió con ella en la URSS desde los 11 hasta los 22 años. Mis canciones de cuna eran en ruso. Recuerdo Antoshka y, aunque no lo hablo fluido, sí adquirí la fonética y conozco algunas palabras. Si alguien escribe para nosotros los bajos son los rusos". Confiesa que es la música de la cual más repertorio tiene y cuando le dijeron que venía una oleada numerosa de turistas rusos su expresión fue: ¡Hurra! "Aunque, a veces, tengamos fallas el público ruso tiene algo, y siempre me lo decía mi papá, es muy agradecido y te perdona los errores fonéticos si lo que cantas es lindo, transmite emociones, patriotismo e historia profunda". Turismo y vuelos Moscú-Varadero Este 18 de abril, 527 pasajeros procedentes de Moscú arribaron al aeropuerto Juan Gualberto Gómez —segundo en importancia de Cuba después del José Martí de La Habana— en un avión Boeing 777 de la compañía Azur Air y, según autoridades del sector en la provincia, ello demuestra que el país está listo para reanudar la actividad turística con todas las medidas de bioseguridad. La compañía asumirá además itinerarios los días martes y jueves, y el venidero miércoles 24 se incorporará la aerolínea chárter Nordwind Airlines, que operará también los sábados, y la Royal Flight, fundada en 1992, volará los lunes y los jueves. La programación se extiende hasta el mes de octubre de 2021. En mayo, se prevé el regreso de las compañías alemanas TUI AG, empresa presente principalmente en el sector turístico, y Cóndor, con operaciones habituales hacia destinos vacacionales en el Mediterráneo, Asia, África, América del Norte, América del Sur y el Caribe; así como, se espera el reinicio de los recorridos de la rusa Aeroflot. Algunos viajeros entrevistados por Sputnik reconocieron las estrictas medidas higiénico- sanitarias implementadas en ese aeroparque, con más de tres décadas de servicio, para evitar el contagio de trabajadores y pasajeros con el virus SARS-CoV-2.

