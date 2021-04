https://mundo.sputniknews.com/20210419/gazprom-puede-perder-el-yacimiento-mas-grande-del-artico-1111309220.html

Gazprom puede perder el yacimiento más grande del Ártico

Gazprom puede perder el yacimiento más grande del Ártico

Según el medio, la decisión fue tomada en una reunión de Putin con el jefe de Novatek, Leonid Mijelson. Explicó que sería estratégicamente correcto dirigir las

Según el medio, la decisión fue tomada en una reunión de Putin con el jefe de Novatek, Leonid Mijelson. Explicó que sería estratégicamente correcto dirigir las reservas del clúster para la producción de gas natural licuado.El clúster Tambei se ubica en la península de Yamal. Sus reservas se estiman en 7,3 billones de metros cúbicos de gas. Según Serguéi Mingazov de Forbes Rusia, se trata del mayor yacimiento del Ártico.En la actualidad, Gazprom es el operador oficial de este yacimiento tras haberlo recibido en 2008 sin licitación por orden del Gobierno de Rusia. La licencia es válida hasta 2028. Gazprom, que también opera Nord Stream y Turk Stream, tenía previsto enviar el gas de Tambei a sus tuberías.Mientras tanto, Novatek ya solicitó la compra de estos activos de Gazprom en 2017 para desarrollar su clúster Yamal GNL. Es decir, vender estos hidrocarburos no a través de gasoductos, sino en forma de gas natural licuado. Aunque en 2017 Gazprom frustró los intentos de su competidor de obtener los depósitos, hasta ahora no ha proporcionado sus propios planes claros para el desarrollo de Tambei, subraya Kommersant.Es más, Tambei no figura entre los campos prometedores de Gazprom que se espera que sean comisionados esta década.La posible adquisición del grupo Tambei podría duplicar las reservas de Novatek. Esta empresa vende gas a muchos países del mundo, incluso España.

