https://mundo.sputniknews.com/20210419/familias-enteras-que-mueren-por-covid-19-que-pasa-en-america-latina-1111349742.html

Familias enteras que mueren por COVID-19: ¿qué pasa en América Latina?

Familias enteras que mueren por COVID-19: ¿qué pasa en América Latina?

América Latina es la región más afectada por la pandemia de COVID-19. Pese a que avanza la campaña de vacunación en cada país, el acceso a las vacunas no ha

2021-04-19T23:30+0000

2021-04-19T23:30+0000

2021-04-19T23:30+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

coronavirus en américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1111335826_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_5cea390ea495bed6620fa3f77ea8576e.jpg

América Latina es la región más afectada por la pandemia de COVID-19. Pese a que avanza la campaña de vacunación en cada país, el acceso a las vacunas no ha sido sencillo. La cantidad de dosis y el tiempo que se necesita para aplicarlas no han impedido una tercera ola en el continente. En tanto, las muertes continúan y, en algunos casos, se llevan incluso a familias enteras. Así ocurrió a finales de abril en la ciudad de Santa María, en el departamento de Boyacá, centro de Colombia. El primero en contagiarse fue Yair Castro Tello, un empresario colombiano de 43 años, que por el rastreo del hilo epidemiológico se supo que fue quien contagio a sus padres: Florinda Tello de 62 años y Julio Castro, de 77. Los contagios ocurrieron a principios de abril, y los tres presentaron los síntomas casi al mismo tiempo, según reportó El Tiempo de Colombia. Durante casi tres semanas permanecieron internados en la clínica local Perfect Body, sin poder tener contacto entre sí ni con otros familiares. Como continuaban presentando cuadros de insuficiencia respiratoria, fueron trasladados a una clínica de Bucaramanga para recibir un tratamiento más exhaustivo, pero no fue posible recuperarlos. La mujer falleció el 15 de abril, y dos días más tarde fallecieron también su hijo y su esposo. La familia santamariense no fue la única que sufrió los estragos del potente virus. Un caso similar ocurrió también en Santa Fe, centro este de Argentina, también a mitades de abril. Más precisamente en la ciudad de Santo Tomé, este de la provincia, fallecieron una pareja y su hijo. Carlos Miguel Schweizer, de 34 años de edad, era trabajador en el área de la Policía Municipal, pero no se encontraba cumpliendo funciones por ser paciente de riesgo. Tras él, falleció su papá, el reportero gráfico y propietario del diario local Santo Tomé Siglo XXI, Jorge Schweizer, y su mamá, Graciela, según informó el medio argentino Milenio. "Es muy triste para todos los santotomesinos recibir la noticia de que este virus nos arrebató una nueva vida. Queremos expresar nuestras sinceras condolencias a la familia y ponernos a disposición para lo que necesiten", expresó la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta.Otro caso similar ocurrió en Venezuela a finales de diciembre, en el estado Táchira, oeste del país. Una mujer de 36 años dio positivo de coronavirus pero, por miedo, no se lo contó a su familia. La mujer había tenido los primeros síntomas a mitades de diciembre: para finales de enero, tanto ella como su esposo de 33 años y sus tres hijos, uno de 17 y dos gemelos de cuatro, habían fallecido, según informó La Nación de Venezuela y replicaron medios internacionales como El Mundo de España. La mujer le confiesa a su esposo que sufre de la enfermedad a fines de diciembre, para que no asista a un evento familiar y no contagie al resto de su familia. En ese momento, los médicos hacen un test rápido al hombre y a sus tres hijos, pero los cuatro dan negativo.A mitades de enero, ella es hospitalizada porque los síntomas persisten con gravedad, y para entonces la familia ya contrajo el virus. La mujer fallece una semana más tarde y, tras ella, su esposo y los tres niños. El caso conmovió Venezuela y llamó la atención de los médicos, que hicieron hincapié en la importancia de utilizar medidas preventivas y de siempre informar a las personas cercanas en caso de contraer la enfermedad."Puede ser una simple gripe, pero acuda al centro de salud más cercano, público o privado. Te quedas en casa y cuando la enfermedad se complica ha avanzado mucho. Estamos observando que las personas, bajándose de la ambulancia, muchas fallecen porque ya tienen un compromiso pulmonar muy grande y evidentemente no se puede hacer nada", advirtió entonces Amelia Fressel, autoridad única de Salud del estado de Táchira.Uno de los casos más numerosos tuvo lugar en México, donde 16 familiares fallecieron por coronavirus tras haber asistido a un funeral. En Tultepec, municipio del estado de México, una familia asistió al funeral de un pariente, en el que muchos se contagiaron. La historia la hizo pública uno de los miembros de la familia, José Martín Chávez Enríquez, que contó que tras el funeral de su tío lejano, muchos familiares se contagiaron, y varios no pudieron sobrevivir."El virus arrasó, acabó con casi toda la familia, se fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo de ir al panteón", relató según cita el portal Milenio. Tras ella, su abuelo y tres tíos también fallecieron por esta enfermedad, y después otros 11 parientes.Chácez Enriquez sostuvo que habló con la prensa "porque quiero que toda la gente se entere y vean lo importante es cuidarse y protegerse de esta enfermedad".

https://mundo.sputniknews.com/20210324/cuanto-les-falta-a-16-paises-de-america-latina-para-la-sonada-inmunidad-de-rebano-1110390613.html

https://mundo.sputniknews.com/20210419/transporte-en-america-latina-como-la-pandemia-ha-afectado-la-movilidad-en-7-paises-1111345736.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vacuna contra coronavirus, coronavirus en américa latina