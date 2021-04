https://mundo.sputniknews.com/20210419/diario-hay-secuestros-y-extorsiones-los-ninos-de-guerrero-toman-armas-para-defenderse-del-narco-1111306211.html

"Diario hay secuestros y extorsiones": los niños de Guerrero toman armas para defenderse del narco

El fenómeno de menores enlistados en las filas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del estado de Guerrero

El fenómeno de menores enlistados en las filas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del estado de Guerrero para defender a la población de los grupos del narcotráfico no es nuevo. En enero 2020, imágenes similares se habían dado a conocer en los medios de comunicación. El propósito, al igual que ahora, era llamar la atención del Estado mexicano sobre la situación de violencia que se vive en sus comunidades. Para Jesús Plácido Galindo, quien es miembro de la CRAC-PC y promotor del sistema comunitario de la casa de justicia de la comunidad de Alcozacan del municipio de Chilapa de Álvarez, los acontecimientos en Ayahualtempa se deben a a la desesperación de los ciudadanos por la violencia que viven en sus pueblos. Ayahualtempa: una comunidad asediada por la violenciaAyahualtempa, una comunidad de unos 1.000 habitantes, forma parte del municipio de José Joaquín Herrera, en Guerrero. En sus tierras se cultiva amapola, producto clave para producir heroína, lo que la ha convertido en una zona de gran importancia para los grupos del narcotráfico, entre ellos, el de Los Ardillos. En este contexto, Plácido Galindo dice que si bien no está de acuerdo en la forma en la que Bernardino Sánchez, líder de una de una de las autodefensas campesinas, dirigió a los niños para llamar la atención sobre lo que sucede en la montaña de Guerrero, esto se debe a que hay alrededor de 24 comunidades que "tampoco pueden bajar todos a comprar al municipio de Chilapa porque ya no regresan a su casa". Chilapa y los municipios aledaños se han convertido en epicentro del tráfico de goma de opio y, en consecuencia, de la violencia causada por el narcotráfico que asedia al país. De hecho, ese fue uno de los lugares donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Las razones por las cuales Guerrero se ha transformado en uno de los estados más violentos del país son diversas: falta de servicios básicos y apoyos gubernamentales. Es el segundo estado con mayor índice de pobreza, con el 66,5% de la población en esa condición, según estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en su Gobierno bajaron los homicidios en Guerrero. Sin embargo, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) expresan que de los 35.484 homicidios que se cometieron el año pasado, 1.341 tuvieron lugar en zonas guerrerenses. Sobre el tema, el integrante de la CRAC-PC considera que el mandatario "no tiene un dato exacto", pues en el estado "diario hay un secuestro, diario hay un 'levantón' en la carretera, diario hay extorsiones a los que son comerciantes. Se vive la extorsión, se vive el secuestro, se vive el cobro de cuota a los transportistas… ha habido infinidades de denuncias silenciosas a las que el Gobierno se ha hecho de los oídos sordos. Ha estado la Guardia Nacional sí, pero la violencia no ha bajado en Guerrero, sigue la violencia".La disputa entre el Gobierno y las policías comunitariasLa discusión en torno al uso de niños en labores de seguridad por parte del la CRAC-PC ha ocasionado una serie de expresiones del Jefe de Estado e integrantes de la Policía Comunitaria. El primero rechaza el reclutamiento de niños en labores de seguridad y los comunitarios exigen más seguridad para sus comunidades. "Aunque se tenga una causa no se debe de utilizar a los niños, así de categórico, aunque se trate de una causa muy justa no debe de utilizarse a los niños, es el caso del fenómeno migratorio y en cualquier caso", expresó López Obrador el pasado 15 de abril.No obstante, Plácido Galindo acusa que la violencia la están viviendo ellos en "carne propia" y son quienes se han puesto al frente para combatir al crimen organizado, porque "el Gobierno no ha hecho nada por la población, lo ha hecho la Policía Comunitaria, pero por parte del Gobierno federal, estatal, municipal no hemos visto que ellos combatan el crimen organizado". Por su parte, el mandatario reiteró que "seguirá actuando la Guardia Nacional, que lo de las autodefensas se creó en una circunstancia muy especial. Fue un error haberlo alentado, como se hizo en el Gobierno anterior, porque la seguridad pública corresponde al Estado garantizarla".En respuesta, el comunitario advierte que "nosotros [la CRAC-PC] decimos que si el Gobierno no tiene la capacidad, entonces los pueblos vamos a seguir abandonados. Solamente se han quejado que no están de acuerdo que los niños se hagan de armas, que los jóvenes no se arman, pero seguiremos insistiendo porque el Gobierno no está combatiendo al crimen organizado".Posterior a esta controversia, la CRAC-PC emitió un comunicado el pasado 16 de abril en el que se informa que se retirará a los menores de las labores de seguridad y, precisaron, que fue una decisión tomada únicamente por dos personas que integran la organización. "Quienes se han sentido afectados por este proyecto Comunitario propagan críticas y descalificativos con la finalidad de provocar confusión en la sociedad y restar méritos a un proyecto que ha demostrado una solución. Tenemos que precisar, que la comunitaria ha afectado muchos a los intereses caciquiles y a jefes de narcotráficos", mencionaron en alusión a las declaraciones del presidente.De igual forma, lanzaron una serie de cuestionamientos en alusión al porqué solo está presente la Guardia Nacional en el territorio. "¿Porqué no actúa la Guardía Nacional, cuando Los Ardillos disparan y nos asesinan, siembran terror y cercan nuestras comunidades y solo se limitan a observar? ¿Por qué no siguen las lineas de investigación de la estrategia paramilitar y los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero?¿Porqué se tarda tanto siempre su justicia?", cuestiona el comunicado.

