Científicos demuestran lo que siente tu perro cuando interactúas con otros animales

Muchos vídeos que circulan por las redes pueden demostrar anecdóticamente que al mejor amigo del hombre no les gusta nada cuando sus humanos acarician o

Muchos vídeos que circulan por las redes pueden demostrar anecdóticamente que al mejor amigo del hombre no les gusta nada cuando sus humanos acarician o interactúan con otros animales, pero lo que era una deducción ahora está respaldado por un estudio científico.El estudio publicado en Psychological Science incluyó la participación de 18 canes y sus dueños. El experimento consistía en dos etapas. En la primera, los perritos veían cómo su dueño interactuaba con un perro artificial que parecía real y en la segunda no podían ver nada, ya que una pantalla los separaba de sus dueños, quienes se quedaban en la habitación, pero ya no con el perro artificial, sino con un cilindro de vellón. Lo que era lógico se demostró: los canes experimentaron celos al ver a sus dueños interactuar con otro animal que ellos veían como un rival. Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Auckland decidieron profundizar más este comportamiento con la segunda etapa del experimento.En consecuencia, descubrieron que aunque los canes no puedan ver a sus dueños interactuar con otros animales, con el solo hecho de imaginarlo empezaron a tirar con fuerza de la correa y a gruñir.No obstante, los científicos consideran que este estudio debe profundizarse más para así obtener evidencias contundentes sobre los sentimientos que experimentan estas mascotas.

