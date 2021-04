https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111343331.html

Expertos en migración piden a México y EEUU proteger DDHH en zona fronteriza

"La propuesta con cinco recomendaciones son un marco de acción para evitar una crisis humanitaria en materia de movilidad humana en la región fronteriza de

El análisis aborda el incremento en la cantidad de familias que llegan a la frontera con la esperanza de entrar a Estados Unidos y "el número extraordinario de niños, niñas y adolescentes no acompañados".El Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó este 19 de abril que el flujo de menores migrantes se ha disparado nueve veces más en México en los últimos tres meses.También analiza el aumento en el número de personas expulsadas a México bajo el Título 42 de la Ley de Salud de Estados Unidos, en el marco de la pandemia de coronavirus, así como la finalización de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), que ha permitido la readmisión en Estados Unidos de personas que se encontraban activas dentro de este programa después de ser devueltas a territorio mexicano por jueces migratorios estadounidenses.Unas 20.000 personas protegidas por los MPP retornaron a principio de este año a ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos, pero se desconoce el paradero de otras 50.000 devueltas a México durante el mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021) a esperar el trámite de sus solicitudes de asilo.RecomendacionesEl objetivo de las propuestas es contribuir a la gestión y atención de flujos migratorios ordenados, "en un marco de protección de las niñas, niños y adolescentes no acompañados, de familias migrantes y de personas con necesidades de protección internacional".La primera propuesta es terminar con las "expulsiones inmediatas a México" de familias enteras, impuestas por el mencionado Título 42 de la legislación sanitaria estadounidense.La mayoría de las niñas, niños y adolescentes que viajaron con sus familias se encuentran todavía en el lado mexicano de la frontera.La segunda propuesta sugiere establecer mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional y entre autoridades de ambos países para planificar y administrar los espacios disponibles en los centros de atención y albergues.La tercera medida implica aumentar la capacidad de los centros de atención a migrantes y albergues en ambos países, como los espacios filtro y hoteles filtro en las ciudades fronterizas de Juárez y Tijuana.Ese mecanismo "ha demostrado que son lugares eficientes en el control de la pandemia antes de que las personas migrantes sean trasladadas a los albergues", sin embargo, los académicos estiman importante incrementar su capacidad.La cuarta recomendación es recuperar la experiencia exitosa de la terminación de los MPP, que "ha sido un proceso eficiente y seguro" con apoyo de organismos internacionales.Finalmente, las autoridades mexicanas deben garantizar que ningún niño, niña o adolescente, acompañado o no, sea detenido en las estaciones migratorias.El documento alerta que la detención masiva lleva a las personas a viajar en condiciones extremadamente peligrosas y está provocando un enorme costo humanitario.En ese sentido, afirma que las autoridades de ambos países deben garantizar el derecho al asilo y la implementación de procedimientos para una migración segura y ordenada, que "permitirá reducir la movilidad de niñas, niños y adolescentes no acompañados" y disminuirá la probabilidad de una crisis de salud.El grupo promotor está integrado por doce especialistas del Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Chihuahua, la Universidad de Texas en El Paso, el Global Migration Center y las universidades autónomas de Chihuahua y Ciudad Juárez.Además, firman el documento, investigadores de las universidades Libre de Bruselas, San Diego, Princeton, Austin y Filadefia, entre otras.

