Secretario general de ONU pide al mundo "eliminar por completo" el uso de carbón para 2040

"Debemos ser capaces de eliminar por completo el carbón en todos los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para 2030 y

Guterres añadió que las naciones deben acordar la adopción de medidas efectivas de inmediato para producir una economía mundial con cero emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 y deben eliminar todos los subsidios para el carbón y otros combustibles fósiles."Este es un informe aterrador y debe ser leído por todos los líderes del mundo. Nuestro reto es claro. Estamos muy lejos del camino. Este debe ser el año de la acción, el año del éxito o del fracaso. Los planes climáticos para los próximos 10 años deben ser mucho más ambiciosos", expresó.Guterres pidió "el fin de la guerra de la humanidad contra la naturaleza", e insistió en que 2021 era un año crucial para el futuro de la raza humana y en que no había tiempo que perder. Situación en EEUUEl senador estadounidense Joe Manchin dijo que los planes de la administración del presidente Joe Biden de eliminar el carbón como fuente de energía en Estados Unidos son excesivos y tendrán un costo político para el Partido Demócrata.El legislador explicó que actualmente se están construyendo 667 plantas de carbón en todo el mundo y ninguna en Estados Unidos."De las 5.280 centrales eléctricas del mundo, 504 están en Estados Unidos, pero otras 4.700 no tienen intención de cerrar", dijo.Energía verdeBiden respalda la llamada política de energía verde, que se basa en la energía solar, eólica y otras fuentes renovables de energía frente a los combustibles fósiles, que incluyen el carbón, el petróleo y el gas natural.La administración Biden está presionando para reducir a la mitad las emisiones de Estados Unidos para 2030, con el objetivo de cumplir con el Acuerdo Climático de París, y tiene la intención de lograr la "neutralidad neta" en el carbono para 2050.Manchin advirtió a Biden que "la ecologización de Estados Unidos" tendrá costo político para los demócratas, y que la pérdida de empleos en la minería del carbón en su propio estado de Virginia Occidental (sur) sería uno de los catalizadores del debilitamiento del partido.Reclamó al Gobierno que tenga en cuenta el carácter productor de Virginia Occidental, ya que "no se puede simplemente renunciar a la fabricación y no se puede renunciar a los combustibles fósiles", que se pueden hacer de una manera mucho más limpia para proporcionar la energía necesaria.

