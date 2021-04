https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111328101.html

Brasil autoriza ensayos clínicos de otra vacuna china contra el COVID-19

Brasil autoriza ensayos clínicos de otra vacuna china contra el COVID-19

Según informó el regulador este 19 de abril en un comunicado, la vacuna candidata (SCB-2019) se administra con un intervalo de 22 días entre las dos dosis y en

2021-04-19T15:40+0000

2021-04-19T15:40+0000

2021-04-19T15:48+0000

sinovac

covid-19

vacuna

coronavirus

américa latina

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1094259398_0:136:3071:1863_1920x0_80_0_0_dcdfa7d772eaafde5f7cc82ca060b5a9.jpg

Según informó el regulador este 19 de abril en un comunicado, la vacuna candidata (SCB-2019) se administra con un intervalo de 22 días entre las dos dosis y en Brasil se realizará la fase 2/3 de los test, que planea incluir a 12.100 voluntarios, distribuidos entre Rio Grande do Sul (sur), Rio Grande do Norte (noreste) y Río de Janeiro (sureste).En total, se plantea testar la vacuna en 22.000 voluntarios distribuidos entre países de Latinoamérica, además de Sudáfrica, Bélgica, China, España, Polonia y el Reino Unido.Para esta autorización, la Anvisa analizó los datos de las etapas anteriores de desarrollo de los productos, incluyendo estudios no clínicos in vitro y en animales, así como los datos preliminares de estudios clínicos en marcha.Este es el sexto estudio de la vacuna contra el nuevo coronavirus autorizado en Brasil, después de los de AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Janssen y Medicago R&D. Producción de la vacuna de SinovacAdemás, Brasil recibió los insumos necesarios para producir otros cinco millones de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinovac, informó el Gobierno de Sao Paulo en un comunicado.Ahora, esa materia prima pasará por procesos de envase, rotulación, embalaje y por un rígido proceso de control de calidad por parte del Instituto Butantan de Sao Paulo, que entregará las dosis finalizadas al Ministerio de Salud.La semana pasada, el Instituto Butantan alcanzó la cifra de 40,7 millones de dosis de la Coronavac entregadas al MinisterioSe trata del 88,4% de los 46 millones de dosis previstas para antes de que termine abril en el contrato firmado inicialmente con el Ministerio de Salud.La vacuna de Sinovac y el Butantan es la mayoritaria en Brasil, aunque en menor cantidad también se están aplicando dosis del inmunizante de AstraZeneca.

https://mundo.sputniknews.com/20210408/brasil-autoriza-testar-en-el-pais-nueva-vacuna-contra-el-covid-19-1110950862.html

https://mundo.sputniknews.com/20210324/ministro-de-salud-de-brasil-se-marca-como-objetivo-vacunar-a-un-millon-de-personas-al-dia-1110391888.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sinovac, covid-19, vacuna, coronavirus, brasil