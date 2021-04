Los sindicalistas subrayan la elevada adhesión de los maestros al paro en Buenos Aires

https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111327979.html

El 18 de abril, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires resolvió admitir un recurso de apelación de organizaciones docentes contra un decreto del Gobierno central que suspendió por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para intentar frenar el aumento en los contagios de COVID-19.Poco después, sindicatos de maestros, funcionarios y hasta el presidente Alberto Fernández criticaron el fallo del tribunal."Ayer cuando empezamos a informar la decisión (del paro) recibimos el apoyo de maestros, de auxiliares y de muchísimas familias. Hay una preocupación muy grande, ya no es como en otros momentos, todos en la familia tienen alguien que tiene algún fallecido, algún enfermo, hay una angustia muy grande", dijo, por su parte, Angélica Graciano, secretaria general del sindicato UTE-Ctera, el mayor del sector de CABA, en una entrevista con el programa "Habrá consecuencias", de El Destape Radio.La dirigente añadió que los protocolos sanitarios en muchas escuelas no se pueden cumplir porque no llegan los elementos higiénicos o no se nombran reemplazos para auxiliares que dan positivo por la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus.Tanto Adaro como Graciano dijeron que este lunes 19 por la tarde se decidirá si este martes 20 de abril también suspenden las clases si no hay señales de cambio de parte de la justicia porteña.En tanto, el ministro de Justicia, Martín Soria, cuestionó el fallo y anunció que el Gobierno interpondrá medidas contra la decisión de la cámara.El pasado miércoles 14, el presidente anunció restricciones a la circulación nocturna para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el 30 de este mes, y suspendió las actividades recreativas, sociales, culturales y religiosas, además de las clases presenciales.El domingo 18, el Ministerio de Salud argentino dijo que el análisis de la curva epidemiológica en el grupo de población en edad escolar indicaba que desde el comienzo de las clases se produjo un aumento exponencial del número de casos, similar o mayor al observado en la población general.Hasta el domingo, Argentina registraba 2.694.014 casos detectados desde que se confirmó el primer caso de la enfermedad el año pasado y casi 60.000 fallecidos.

