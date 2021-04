https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111318834.html

La creación de una nueva estación orbital rusa llevaría unos 10 años

La creación de una nueva estación orbital rusa llevaría unos 10 años

"A juzgar por la experiencia, la proyección llevará unos años, puesto que no cabe esperar cuantiosas asignaciones, las que se reciben son necesarias para

"A juzgar por la experiencia, la proyección llevará unos años, puesto que no cabe esperar cuantiosas asignaciones, las que se reciben son necesarias para mantener el funcionamiento de la EEI hasta 2025. Si en 2025 empieza la construcción del primer módulo, pasarán unos siete años hasta el lanzamiento", refirió.El experto señaló que si la nueva estación se construye usando una parte de los módulos del segmento ruso de la EEI, el estado técnico de los cuales permite seguirlos explotando, podría no salirse del marco de la financiación actual del Programa Espacial Federal.También recordó que en más de una ocasión se debatieron las ideas de desatracar el segmento ruso de la EEI y de crear una estación rusa tomando como base los módulos Nauka (Ciencia), el Universal y el Científico-Energético, los que se planea lanzar a la EEI en los próximos años (los primeros dos en 2021 y el tercero en 2024).Según Moiséev, mientras la parte rusa no ha notificado a otras partes presentes en la EEI sobre el futuro cese de este programa, será prematuro hablar de los plazos de creación de la nueva estación.El vice primer ministro ruso Yuri Borísov anunció en su tiempo que Rusia planea cesar su participación en el proyecto EEI desde 2025.La agencia espacial rusa Roscosmos precisó que la decisión definitiva se tomará en 2024 y dependerá del estado técnico de la EEI y de la situación que exista en torno a la creación de la estación orbital rusa.

