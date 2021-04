https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111316915.html

Más de 60 rusos deberán abandonar Chequia

Más de 60 rusos deberán abandonar Chequia

"Deberán abandonar Chequia no 18 ciudadanos de Rusia, sino 62, contando a los familiares, de los que 28 son niños. Quiero recordar que termina el año escolar,

2021-04-19T11:43+0000

2021-04-19T11:43+0000

2021-04-19T11:54+0000

internacional

república checa

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/12/1093532347_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_39c20f57827c465c63bad1a0a42f95c0.jpg

"Deberán abandonar Chequia no 18 ciudadanos de Rusia, sino 62, contando a los familiares, de los que 28 son niños. Quiero recordar que termina el año escolar, queda un mes y medio aproximadamente. ¿Alguien ha pensado en eso? No, por supuesto. ¡Qué colosal labor se debe organizar, en particular en Praga! Pero eso no preocupa a nadie. Es un acto hipócrita y ruin", dijo al espacio 60 Minutos del canal de televisión Rossiya 1.El primer ministro checo, Andrej Babis, anunció en la noche del 17 de abril que las autoridades del país sospechan que los servicios secretos rusos estaban involucrados en la explosión de un almacén de municiones que se produjo en la localidad de Vrbetice en 2014.Moscú rechazó esas acusaciones por "absurdas" y las atribuyó al rumbo antirruso del país que se observa en los últimos años .El canciller checo, Jan Gamacek, anunció que serán expulsados 18 diplomáticos rusos que deben abandonar el país en 48 horas.En respuesta, el domingo la Cancillería rusa citó al embajador de la República Checa, Vitezslav Pivonka, y le comunicó que 20 trabajadores de la Embajada checa fueron declarados persona non grata y deben abandonar el territorio ruso en 24 horas.

https://mundo.sputniknews.com/20210418/que-hay-detras-de-la-expulsion-de-los-diplomaticos-rusos-de-chequia--1111302540.html

república checa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

república checa, rusia