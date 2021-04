https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111316739.html

El Kremlin asegura desconfiar de informes sobre el deterioro de la salud de Navalni

El Kremlin asegura desconfiar de informes sobre el deterioro de la salud de Navalni

"No monitoreamos el estado de salud de los encarcelados rusos. Eso absolutamente no es nuestra función (...) Tampoco dispongo de la información sobre la salud

"No monitoreamos el estado de salud de los encarcelados rusos. Eso absolutamente no es nuestra función (...) Tampoco dispongo de la información sobre la salud del mencionado encarcelado, por tanto no puedo confiar en la afirmación sobre el estado crítico" de Navalni, dijo Peskov.Comentando el hecho de que los seguidores de Navalni convocaron protestas masivas en apoyo al bloguero opositor para el 21 de abril, el portavoz del Kremlin advirtió que "si comienzan unas manifestaciones no acordadas, automáticamente se calificarán como ilegales".Respecto a ellas, subrayó, "las fuerzas del orden actuarán conforme a la legislación rusa".

