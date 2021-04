https://mundo.sputniknews.com/20210418/1111302163.html

Supremo israelí rechaza prohibir a Netanyahu formar gobierno por estar en proceso judicial

Supremo israelí rechaza prohibir a Netanyahu formar gobierno por estar en proceso judicial

La petición fue iniciativa de un grupo llamado "la fortaleza de la democracia", compuesto por 70 académicos, exoficiales de defensa y personas de negocios, y

2021-04-18T15:11+0000

2021-04-18T15:11+0000

2021-04-18T15:11+0000

internacional

gobierno

benjamín netanyahu

israel

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1110420698_0:12:2564:1454_1920x0_80_0_0_7c836bbd11a5d159b189ffa42fc7242b.jpg

La petición fue iniciativa de un grupo llamado "la fortaleza de la democracia", compuesto por 70 académicos, exoficiales de defensa y personas de negocios, y argumenta que Netanyahu no debe liderar una coalición de gobierno mientras sea imputado.El grupo también sostiene que el mandatario debería ser descalificado por incumplir un acuerdo de conflicto de interés que acordó el año pasado por el que no puede participar personalmente en nombramientos judiciales y policiales.Mientras tanto, Israel no tiene ministro de justicia desde principios de abril, después de que el término de ministro interino de justicia que ostentaba Benny Gantz, actual ministro de Defensa, expirase. Netanyahu, quien no puede ocupar el cargo por estar acusado, ha bloqueado los intentos de aprobar a otro candidato.Gantz ha solicitado en diversas ocasiones ser nombrado ministro de Justicia, pero Netanyahu se ha negado.Las audiencias del juicio contra Netanyahu por soborno, fraude y ruptura de confianza se reanudarán el 19 de abril. El mandatario, el primero en la historia de Israel en ser acusado durante su cadencia, niega los cargos y considera que está siendo víctima de una "caza de brujas".Tras las elecciones del 23 de marzo, las cuartas en dos años, el presidente Reuven Rivlin encargó a Netanyahu formar gobierno, aunque ni él ni sus rivales tenían la mayoría ni parece que la puedan conseguir a través de alianzas.Si el mandatario actual no logra formar gobierno hasta el 4 de mayo y Rivlin no le da una prórroga, el presidente puede encargarle la misión a otra persona (por otro período de 28 días y tal vez con una extensión de 14) o devolver el mandato al parlamento, el cual tendría 21 días para decidir un candidato apoyado por 61 parlamentarios.Si un segundo candidato tampoco logra formar coalición, el mandato regresa al parlamento para el mismo proceso. En tal caso, cualquier parlamentario puede ser candidato a formar gobierno.Si se superan esos 21 días y no ha habido acuerdo sobre un candidato, el nuevo parlamento se disolverá y se convocarán unas quintas elecciones.

https://mundo.sputniknews.com/20210412/netanyahu-no-queremos-guerra-pero-no-permitiremos-que-iran-obtenga-armas-nucleares-1111064819.html

1

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno, benjamín netanyahu, israel, oriente medio