https://mundo.sputniknews.com/20210417/twitter-cae-en-varias-partes-del-mundo-1111287277.html

Twitter registra fallas en varias partes del mundo

Twitter registra fallas en varias partes del mundo

Indican que los tuits no cargan o tardan en cargar. Muchos usuarios no pueden ingresar a sus cuentas.

2021-04-17T13:26+0000

2021-04-17T13:26+0000

2021-04-17T13:39+0000

redes sociales

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1109818310_0:109:1920:1189_1920x0_80_0_0_c2de52ea7a0c2b10346c862990bd433a.png

Indican que los tuits no cargan o tardan en cargar. Muchos usuarios no pueden ingresar a sus cuentas."Es posible que no carguen los tuits. Estamos trabajando en una solución al problema", escribió Twitter en la cuenta oficial de la empresa.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

redes sociales, twitter