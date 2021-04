https://mundo.sputniknews.com/20210417/solo-faltaria-que-rusia-y-china-se-sometieran-a-los-dictados-del-regimen-de-eeuu-1111284519.html

"Sólo faltaría que Rusia y China se sometieran a los dictados del régimen de EEUU"

"Sólo faltaría que Rusia y China se sometieran a los dictados del régimen de EEUU"

EEUU y la OTAN piensan que pueden dar órdenes a Rusia, y que ésta debe obedecer sin rechistar. Nada más alejado de la realidad. Tras reunirse en Bruselas, el... 17.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-17T11:25+0000

2021-04-17T11:25+0000

2021-04-17T11:25+0000

qué pasa

antony j. blinken

tropas

jens stoltenberg

ue

otan

crimea

donbás

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1111284472_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_0f3672d7732c301c03611594c30eb7a3.jpg

"Sólo faltaría que Rusia y China se sometieran a los dictados del régimen de EEUU" "Sólo faltaría que Rusia y China se sometieran a los dictados del régimen de EEUU"

Soñar no cuesta nadaRusia es una pesadilla para Occidente, que sueña con que puede dar órdenes al país euroasiático. Sueños candentes, que sueñan por las noches, y que sueñan despiertos, lo que les lleva a actuar y emitir dictados como sonámbulos alejados de la realidad.Así, y tras reunirse en Bruselas, Stoltenberg y Blinken exigieron que "Rusia detenga de inmediato su agresiva concentración militar a lo largo de las fronteras de Ucrania y en la Crimea ocupada". Dicho de otra forma, están exigiendo a un tercer país que detenga lo que ellos mismos iniciaron, no sólo incitando, sino también ejecutando.El disparador fue el "apoyo inquebrantable" que le ofreció el presidente de EEUU, a su brazo ejecutor sobre el terreno, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quien lanzó el ataque contra Donbás el pasado 3 de abril que causó la muerte de un niño de seis años, fatalidad que ha sido reconocida por la ONU con la boca chica, como se dice coloquialmente.Stoltemberg, quien también tenía la misión de aprenderse la misma línea del libreto de EEUU, manifestó el apoyo inquebrantable de la OTAN a Ucrania. Y en lo que parece un síntoma de esquizofrenia, mientras exige a Rusia no mover sus tropas dentro de su propio país, afirma que desde la OTAN "estamos ayudando a fortalecer las capacidades, incluido el entrenamiento a las Fuerzas Armadas ucranianas, y los aliados también participan en ejercicios conjuntos. Hemos intensificado nuestra cooperación en la región del Mar Negro con más ejercicios y visitas a puertos y apoyamos la amplia agenda de reformas de Ucrania". ¡Qué bárbaro!"Todo esto es difícil de comentar, porque se comenta por sí solo", ironiza el analista internacional Carlos Martínez. Matiza que "sí que es verdad que la continua propaganda, la continua mentira de los medios occidentales hacen que gente que no conozca la situación en el Donbás, Ucrania o Rusia, pueda parecer que Rusia esté invadiendo Ucrania".Hablar por hablarY mientras agota los últimos metros que le queda en su carrete de la política, y con la sensación que se tiene cuando ya no hay nada que perder, la ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer [AKK], también se animó: "Rusia está haciendo todos los esfuerzos para provocar una reacción, y nosotros junto con Ucrania no queremos participar en ese juego", dijo la fracasada sucesora de Merkel.Claro, Ucrania no quiere participar de 'ese juego': Ucrania es la ejecutora de lo que AKK denomina 'ese juego', planificado por EEUU. O tal vez AKK viva en una burbuja y no lea, no mire ni escuche lo que dicen desde Kiev: Dmitri Kuleba, canciller de Ucrania debatió con Blinken las formas de 'involucrar más activamente' a Washington en el proceso de 'solución política y diplomática' del conflicto en Donbás. Como si hiciera falta que lo pida. Luego, la interpretación de lo que ellos históricamente entienden como 'solución política y diplomática', corre por parte de los archivos."La actual escalada de tensión en el Donbás ha sido provocada por el régimen de Kiev que ha bombardeado el Donbás, que ha causado muerte de civiles, y que todo esto ha causado una subida de tensión lógica, en un momento que lo último que necesita Europa es otra guerra, lo que necesitamos es colaboración para acabar con la pandemia", explica Martínez.Desde Rusia ya han respondido debidamente que, por un lado, no representa una amenaza para ningún país que no amenace su seguridad, y por otro, que como país soberano que es, tiene el derecho de mover sus tropas dentro de su propio territorio de acuerdo a sus necesidades de seguridad nacional, y como limita con un país que tiene un conflicto interno, ese hecho puede amenazar su a seguridad nacional. Pero también dejó claro que no permitirá que los ciudadanos rusos que viven en Ucrania sufran una masacre como la de Srebrenica.Al mencionar el trasiego de tropas, aviones y buques de guerra en las fronteras con Rusia, y la presencia de la flota de EEUU en el mar de China, Carlos Martínez advierte que "sólo faltaría que China y Rusia se sometieran a los dictados del régimen de Washington".

crimea

donbás

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Javier Benítez

Javier Benítez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez

аудио, antony j. blinken, tropas, jens stoltenberg, ue, otan, crimea, donbás, ucrania, eeuu, rusia