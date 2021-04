https://mundo.sputniknews.com/20210417/con-la-plata-debajo-de-la-cama-jim-rogers-pronostica-un-bitcoin-ilegalizado-y-un-dolar-desplazado-1111291266.html

Con "la plata debajo de la cama", Jim Rogers pronostica un bitcóin ilegalizado y un dólar desplazado

"Si las criptomonedas tienen éxito, la mayoría de los gobiernos las prohibirán, porque no quieren perder su monopolio", dijo Rogers a Kitco News y observó que todos los gobiernos del mundo ya están trabajando en su propio dinero informático, incluido Estados Unidos, y los chinos ya están a punto de lanzar su yuan digital. Rogers dijo que la razón por la que el bitcóin todavía no se ha vuelto ilegal es que no se usa suficiente para ser una forma de moneda. Una vez que haga esa transición exitosamente, entonces estaría en la lista de prohibiciones del gobierno.Al mismo tiempo, el experto opinó que el mundo está buscando una herramienta que compita con el dólar como moneda de reserva. Una moneda de reserva debería ser neutral, y no es el caso del dólar, porque Washington impone sanciones en otros países, señaló.En este contexto, Jim Rogers repitió su idea de que algo reemplazará al dólar estadounidense. En su opinión, siempre está bien tener algo de oro y plata. "Por si acaso, voy a tener un poco de plata debajo de mi cama. La historia muestra que es mejor tener algo que suene, sea útil y reconocible internacionalmente, que se transporte fácilmente y que el mundo acepte", comentó el inversor.

