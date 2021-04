https://mundo.sputniknews.com/20210417/1111293051.html

Cancillería rusa cataloga la política de Kiev de "holograma antiucraniano de importación"

La diplomática mencionó la declaración reciente del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, de que la seguridad en su país a largo plazo solo puede ser

La diplomática mencionó la declaración reciente del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, de que la seguridad en su país a largo plazo solo puede ser garantizada con el ingreso en la OTAN, así como la noticia de que Canadá, una de las fundadoras del bloque militar, suspendió su participación en unas maniobras en suelo ucraniano tras un brote de coronavirus.Poco antes Zelenski indicó en una entrevista con el diario The Telegraph que resulta imprescindible permitir que Ucrania ingrese en la Alianza Atlántica en aras de su seguridad. En su opinión, el despliegue de tropas rusas junto a las fronteras con el territorio ucraniano amenaza la democracia.Ucrania y varios países occidentales últimamente expresan su preocupación por el supuesto aumento de la "actividad agresiva" de Rusia, y acusan a Moscú de haber concentrado tropas en la frontera ruso-ucraniana.El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reciente conversación telefónica con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, subrayó que Rusia es libre de mover sus fuerzas armadas por el territorio nacional.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, volvió a señalar que Rusia traslada tropas en el marco de su territorio y no amenaza a nadie.La Rada Suprema (Parlamento ucraniano) enmendó dos leyes en 2014, renunciando al estatus de país no alineado. En junio de 2016, se aprobaron unas enmiendas adicionales y se proclamó la adhesión a la OTAN como objetivo de la política exterior de Ucrania. En febrero de 2019, el Parlamento introdujo enmiendas en la Constitución refrendando el rumbo a unirse a la UE y la OTAN.Ucrania llegó a ser el sexto Estado que posee el estatus de socio de la OTAN con posibilidades ampliadas.

