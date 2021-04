https://mundo.sputniknews.com/20210417/1111281290.html

Desclasifican documento que revela intento de la CIA de asesinar a Raúl Castro en 1960

"En el primer complot conocido de asesinato de la CIA contra los líderes de la revolución cubana, altos funcionarios de la agencia ofrecieron al piloto de un avión que transportaba a Raúl Castro de Praga a La Habana un pago de 10.000 dólares después de completar con éxito, por incurrir en riesgos para organizar un 'accidente' durante el vuelo", subraya un texto publicado en el sitio web del Archivo de Seguridad Nacional estadounidense.Según la nota de esta institución no gubernamental vinculada a la Universidad George Washington, en la capital estadounidense, el piloto, nombrado José Raúl Martínez, y que había sido reclutado por la CIA como informante en Cuba, accedió a ejecutar el macabro plan.Los documentos desclasificados, que presentan el intercambio de mensajes entre la estación de la CIA en La Habana y la sede central en Langley, estado Virginia (oeste), revelan además que el presunto piloto homicida informó a William Murray, su agente reclutador en Cuba, que había sido seleccionado para conducir un vuelo de Cubana de Aviación, destinado a recoger a Raúl Castro y a otros dirigentes cubanos en Praga.De este intercambio secreto, también se dio a conocer un documento secreto firmado por Tracy Barnes (1911-1972), subdirector de la CIA en esa época, y Joseph C. King (1900-1977), jefe de la división del Hemisferio Occidental, quien informó a Murray que "la posible remoción de tres altos líderes cubanos está recibiendo seria consideración" en la jefatura de la CIA.El atentado contra el entonces ministro de las Fuerzas Armadas cubanas se realizaría disimulando alguna emergencia antes del despegue o un aterrizaje de emergencia sobre el mar, pero evitando poner en peligro al resto de los pasajeros y la tripulación.La operación fue cancelada por la CIA, después que la aeronave ya iba camino a Praga, y su fracaso coincidió porque el piloto complotado dijo a su contacto en La Habana que "no tuvo oportunidad de arreglar un accidente como el que habíamos discutido".

