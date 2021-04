https://mundo.sputniknews.com/20210416/video-los-nuevos-faros-led-del-lada-vesta-actualizado-1111256359.html

Vídeo: los nuevos faros LED del Lada Vesta actualizado

El hecho de que el Vesta actualizado tiene ópticas delanteras y traseras LED se conoce desde el 2020. A juzgar por las primeras fotos filtradas, los faros del

El hecho de que el Vesta actualizado tiene ópticas delanteras y traseras LED se conoce desde el 2020. A juzgar por las primeras fotos filtradas, los faros del modelo se han estrechado, mientras que el cambio de la forma de las luces no es tan evidente.Se ha informado repetidamente sobre otros cambios en el diseño del Vesta. Por ejemplo, la tapa del capó y el grupo de parachoques serán distintos. En el habitáculo va a haber un climatizador con iluminación, como en el Renault Arkana.En las versiones más caras se ofrecerá un sistema multimedia de tableta vertical. Sin embargo, aún no hay fotos oficiales del interior del modelo.Tampoco hay datos oficiales sobre los motores del Vesta actualizado. Se espera que el modelo conserve los motores anteriores: uno de 1,6 litros de 106 y 113 caballos y uno de 1,8 litros de 122 caballos. Según otras informaciones, la unidad de 1,8 litros será desarrollada y su capacidad aumentará hasta los 136 caballos.Actualmente, el centro de producción de AvtoVAZ se está preparando para la producción del Lada Vesta actualizado, pero este año la producción en serie aún no va a iniciar. Un representante de la marca rusa había mencionado que no se lanzaría hasta el 2022.

