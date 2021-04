https://mundo.sputniknews.com/20210416/video-10-reglas-curiosas-que-debe-cumplir-la-realeza-britanica-1111245016.html

Vídeo: 10 reglas curiosas que debe cumplir la realeza británica

Hoy, te contamos algunas de las partes más curiosas, insólitas o simplemente absurdas del código de conducta de la realeza.

Hoy, te contamos algunas de las partes más curiosas, insólitas o simplemente absurdas del código de conducta de la realeza.En los banquetes oficiales y en las cenas familiares están todos autorizados a comer mientras lo haga la reina Isabel II. Si la monarca toma el último bocado de su comida y termina el plato, todos los presentes en la mesa deben dejar de comer.Si bien no es exactamente una prohibición, se recomienda encarecidamente a los miembros de la familia real que se abstengan de comer marisco. Eso se debe al alto riesgo de intoxicación alimentaria que pueden causar estos alimentos.El ajo es otro ingrediente que se excluyó del menú real. Eso se debe exclusivamente a las preferencias personales de la monarca. De hecho, la reina Isabel II odia tanto el ajo que este alimento ni siquiera puede entrar a la cocina del Palacio de Buckingham.Los miembros de la familia real tienen prohibido jugar al Monopoly. Al menos, eso es lo que afirma el príncipe Andrés. Cuando le regalaron este popular juego de mesa en 2008, lo rechazó cortésmente. Afirmó en la ocasión que no se les permite jugar a este juego, pues puede causar discusiones dentro de la familia, ya que 'se vuelve demasiado cruel'.Si bien son extremadamente populares y reúnen numerosos fans adonde quiera que vayan, los miembros de la realeza británica tienen prohibido firmar autógrafos o tomarse selfis con sus súbditos. Esta última regla supuestamente se aplica para impedir que las personas den la espalda a los miembros de la familia real, algo considerado irrespetuoso.En lo que concierne a la vestimenta, existen numerosos protocolos a seguir si eres un royal. Si viajan, por ejemplo, todos los miembros de la realeza siempre deben llevar atuendos negros en la maleta. Esto asegura que estén vestidos apropiadamente al regresar al Reino Unido, en caso de que alguien de la familia fallezca.La ropa de la reina es una historia aparte, ya que también debe cumplir un sinfín de reglas. En eventos públicos, por ejemplo, la monarca debe usar guantes siempre. La razón detrás de esto es bastante simple: evitar la exposición a los gérmenes durante las funciones públicas, ya que estrecha muchas manos.Además, Isabel II debe vestir atuendos con colores particularmente llamativos en los compromisos públicos. Eso permite que sea posible identificarla desde grandes distancias en medio de las multitudes.Los colores llamativos son un elemento indispensable de todos los armarios femeninos de la realeza. Las mujeres deben usar los icónicos tocados en todos los eventos formales.Las pantimedias son otra prenda que se considera parte del uniforme real no oficial para mujeres. Si bien no es una orden estricta, la mayoría de las féminas de la realeza sigue las indicaciones de la reina, que siempre lleva pantimedias.

