Una criatura misteriosa hace temblar a unos vecinos en Cracovia | Fotos

Una mujer emocionada llamó al servicio de protección de animales pidiendo que los agentes quitaran una criatura que había aparecido hacía dos días en un árbol

Una mujer emocionada llamó al servicio de protección de animales pidiendo que los agentes quitaran una criatura que había aparecido hacía dos días en un árbol frente a su casa. La mujer estaba tan exaltada que confundió las palabras y llamó a la criatura una "laguna", cuando lo que quería decir era una iguana.El agente se sorprendió de la posibilidad de encontrarse con una iguana en la ciudad de Cracovia, además, a temperaturas nocturnas bajo cero. Cuando los inspectores llegaron al lugar, al principio no pudieron localizar a la criatura misteriosa. Después de una breve consulta con la mujer denunciante, lograron encontrar el monstruo."La criatura marrón estaba sentada en una rama de lila, la lila crecía más o menos a la mitad de la cuadra, la criatura permanecía sentada y no se movía, exactamente como nos describió la señora informante. Su piel marrón brillaba a la luz del sol, aunque se apreciaba algo de deslustre en algunas partes. Nos acercamos más: la pobre no tenía ni patas ni cabeza", describió uno de los inspectores del servicio.Esta misteriosa criatura resultó ser un producto de panadería: un croissant. Lo más probable es que alguien lo haya tirado por la ventana y se haya enganchado al árbol, indicaron los agentes.

