https://mundo.sputniknews.com/20210416/turquia-prohibe-el-uso-de-criptomonedas-para-la-compra-de-bienes-y-servicios-1111240599.html

Turquía prohíbe el uso de criptomonedas para la compra de bienes y servicios

Turquía prohíbe el uso de criptomonedas para la compra de bienes y servicios

"Los proveedores de servicios de pago no podrán desarrollar modelos comerciales de manera que los criptoactivos se utilicen directa o indirectamente en la

2021-04-16T07:25+0000

2021-04-16T07:25+0000

2021-04-16T07:25+0000

economía

criptomonedas

bitcóin

divisas

turquía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1109299988_90:0:1910:1024_1920x0_80_0_0_0d3fa026dd0fe9aa0ebf071981831220.jpg

"Los proveedores de servicios de pago no podrán desarrollar modelos comerciales de manera que los criptoactivos se utilicen directa o indirectamente en la prestación de servicios de pago y la emisión de dinero electrónico. Las criptomonedas no se pueden utilizar en pagos directa o indirectamente. Tales servicios no se pueden ofrecer", dice el decreto publicado en el periódico oficial Resmi Gazete.El 14 de abril, la capitalización de la criptomoneda más popular, bitcóin, alcanzó un máximo histórico, superando los 1,2 billones de dólares.El 14 de abril el precio del bitcóin marcó el máximo histórico al alcanzar 64.854 dólares. La mañana de este 16 de abril, el bitcóin se cotizaba a unos 61.300 dólares.

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

criptomonedas, bitcóin, divisas, turquía