Tras casi 10 años de silencio, el legendario grupo The Offspring lanza su nuevo álbum | Vídeo

Tras casi 10 años de silencio, el legendario grupo The Offspring lanza su nuevo álbum

"¡El vinilo ha llegado! ¡Nos están dando calambres en las manos pero los estamos firmando! ¿Quién ha reservado una copia firmada de Let the Bad Times Roll?",

"¡El vinilo ha llegado! ¡Nos están dando calambres en las manos pero los estamos firmando! ¿Quién ha reservado una copia firmada de Let the Bad Times Roll?", escribió el grupo en su cuenta oficial de Instagram a tiempo de compartir un vídeo con una de sus nuevas canciones de fondo.En una entrevista con Daily Breeze, el guitarrista de la agrupación explicó que fueron varios los motivos por los que tardaron años en sacar su nueva discografía y también reveló que todos estos años el grupo no ha dejado de trabajar en este álbum. "Terminamos nuestro trato con Sony, por lo que no tuvimos a nadie haciendo sonar el látigo. No teníamos fechas límite. Dexter [Holland, el cantante de la banda] volvió a estudiar y obtuvo su doctorado. Eso tomó un poco más de tiempo de lo que pensaba", explicó el guitarrista Kevin Noodles Wasserman.La banda estadounidense, originaria de California, se formó en 1984 y alcanzó un éxito mundial con sus canciones The kids Aren't Alright y Pretty Fly For a White Guy llegando a varias generaciones.

